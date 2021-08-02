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02.08.2021  10:40   Евгений Клочко

На площади Свободы закрывают проезд для транспорта и запрещают парковку

Движение транспорта по пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера, временно запрещено со 2 августа.


city.kharkov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано с подготовкой и проведением на площади Свободы массовых мероприятий.
 
До завершения этих мероприятий автобусы №20э и 119э будут объезжать закрытый участок следующим маршрутом:
 
- ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту.
 
Одновременно с этим со 2 августа на пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера, запрещена парковка.
 
Напомним, появился график движения новых троллейбусных маршрутов №№51, 52.
 
Тэги:  транспорт, харьков
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