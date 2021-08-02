02.08.2021 10:40 Евгений Клочко

На площади Свободы закрывают проезд для транспорта и запрещают парковку

Движение транспорта по пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера, временно запрещено со 2 августа.



city.kharkov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано с подготовкой и проведением на площади Свободы массовых мероприятий.

До завершения этих мероприятий автобусы №20э и 119э будут объезжать закрытый участок следующим маршрутом:

- ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту.

Одновременно с этим со 2 августа на пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера, запрещена парковка.