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02.08.2021  10:49   Евгений Клочко

Суицид в Харькове: молодая женщина спрыгнуля с жилой высотки

Происшествие случилось в самом центре города по улице Короленко, 25.

Женщина выпрыгнула из окна 7 этажа. Новости Харькова
 
Об инциденте сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
 
"Утром на Короленко обнаружили труп женщины. По словам очевидцев, это было в 7:30 утра. Был слышен глухой удар. Предположительно, женщина выпала из окна 4-5 этажа. Сама выпала или кто помог, разберётся следствие."
 
Позже в пресс-службе областной полиции нам подтвердили факт случившегося. По словам правоохранителей, 28-летняя харьковчанка выпрыгнула с 7 этажа 17-этажного жилого дома. Тело погибшей без признаков насильственной смерти направлено в морг. 
 
Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство»
 
Напомним, ранее мы писали о самоубийстве женщины на Салтовке.   
 
Тэги:  харьков, суицид
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