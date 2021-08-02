02.08.2021 10:49 Евгений Клочко

Суицид в Харькове: молодая женщина спрыгнуля с жилой высотки

Происшествие случилось в самом центре города по улице Короленко, 25.

Об инциденте сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

"Утром на Короленко обнаружили труп женщины. По словам очевидцев, это было в 7:30 утра. Был слышен глухой удар. Предположительно, женщина выпала из окна 4-5 этажа. Сама выпала или кто помог, разберётся следствие."

Позже в пресс-службе областной полиции нам подтвердили факт случившегося. По словам правоохранителей, 28-летняя харьковчанка выпрыгнула с 7 этажа 17-этажного жилого дома. Тело погибшей без признаков насильственной смерти направлено в морг.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство»