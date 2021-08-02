02.08.2021 11:07 Евгений Клочко

Медики вернули к жизни мотоциклиста, который попал в ДТП

Бригада медиков вернула к жизни мужчину, у которого в результате ДТП произошла клиническая смерть.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицинских катастроф.

31 июля в Лозовском районе мужчина, управляя мотоциклом в нетрезвом виде, попал в ДТП. Приехавшая на вызов бригада «скорой» диагностировала у 39-летнего водителя клиническую смерть.

Проведя реанимационные мероприятия на месте происшествия, фельдшерам удалось вернуть к жизни мужчину и возобновить его сердечную деятельность. После пострадавшего направили в районную больницу.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о пьяном водителе который допустил ДТП , в результате которого перевернулось авто.