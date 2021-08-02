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02.08.2021  11:07   Евгений Клочко

Медики вернули к жизни мотоциклиста, который попал в ДТП

Бригада медиков вернула к жизни мужчину, у которого в результате ДТП произошла клиническая смерть.

ДТП Харьков: медики вернули из клинической смерти мотоциклиста. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицинских катастроф.
 
31 июля в Лозовском районе мужчина, управляя мотоциклом в нетрезвом виде, попал в ДТП. Приехавшая на вызов бригада «скорой» диагностировала у 39-летнего водителя клиническую смерть. 
 
Проведя реанимационные мероприятия на месте происшествия, фельдшерам удалось вернуть к жизни мужчину и возобновить его сердечную деятельность. После пострадавшего направили в районную больницу.  
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о пьяном водителе который допустил ДТП, в результате которого перевернулось авто.
Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  харьков, медики
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