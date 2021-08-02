Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Под Харьковом в пепелище обнаружили труп хозяина сгоревшего дома
02.08.2021  08:50   

Под Харьковом в пепелище обнаружили труп хозяина сгоревшего дома

Трагедия произошла 1 августа в Изюмском районе Харьковской области.

Пожар под Харьковом: нашли тело хозяина дома
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
 
Пожар произошел в частном доме в селе Загрызово. По приезду на место происшествия, спасатели установили, что горит жилой дом на площади 100 кв. м. При локализации пожара, спасатели обнаружили на пепелище 78-летнего хозяина домовладения
 
По словам пожарных, предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательного прибора.
 
Напомним, что 21 марта в Купянске при тушении пожара обнаружен труп 61-летнего мужчины.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  харьков, пожар
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.08 Харьковские истории Харьковские юбиляры. Харьковский национальный театр оперы и балета имени Н. В. Лысенко 02.08 ЖКХ Аварийное отключение воды в Харькове 2 августа. Список адресов 01.08 Спорт Как в Харькове проходил футбольный матч «Металлист» – «Ужгород». Фоторепортаж  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 