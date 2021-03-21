Главная Новости Криминал и происшествия В Купянске при тушении пожара обнаружен труп 61-летнего мужчины
21.03.2021  13:20   

В Купянске при тушении пожара обнаружен труп 61-летнего мужчины

21 марта в 8:07 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: г. Купянск, ул. Силикатная, 43.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

К месту происшествия были направлены 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах. На момент прибытия пожарных в жилом доме горели домашние вещи и пол на площади около 10 кв.м. На месте пожара было обнаружено тело мужчина 1961 года рождения.



В 8:20 пожар был локализован, а в 09:40 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, купянск, труп
 
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