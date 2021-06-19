В Харькове состоялся вечерний кинопоказ под открытым небом (ФОТО)

18 июня на летней площадке ХНАТОБа состоялся второй кинопоказ после ослабления карантинных ограничений.
Фильм выбирали зрители голосованием непосредственно перед показом, сообщает РЕДПОСТ. По итогу голосования более тысячи человек, с небольшим перевесом победу одержал фильм "Няньки" 1994 года.
Также перед показом состоялось выступление танцевального проекта All Stars в пользу сына участников легендарного коллектива H-blast Сергея Ярмака и Алины Батекиной.
Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
В Харьков идет жара. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.
Пришло время самых коротких"воробиных" ночей.
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