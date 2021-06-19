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19.06.2021  00:20   

В Харькове состоялся вечерний кинопоказ под открытым небом (ФОТО)

18 июня на летней площадке ХНАТОБа состоялся второй кинопоказ после ослабления карантинных ограничений.

Вечерний кинопоказ, ХНАТОБ, Харьков

Фильм выбирали зрители голосованием непосредственно перед показом, сообщает РЕДПОСТ. По итогу голосования более тысячи человек, с небольшим перевесом победу одержал фильм "Няньки" 1994 года.

Также перед показом состоялось выступление танцевального проекта All Stars в пользу сына участников легендарного коллектива H-blast Сергея Ярмака и Алины Батекиной.

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Тэги:  кинопоказ, хнатоб, харьков
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