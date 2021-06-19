19.06.2021 06:05

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на субботу, 19 июня

Синоптики обещают солнечное начало длинных выходных. Столбик термометра доползет до +30, осадков не ожидается.





Погоду в Харькове будет определять южная и юго-западная периферия антициклона Zoe, поэтому будет умеренно тепло и сухо, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+23°C (ощущается как +20°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +27°...+29°C (ощущается как +29°C). Ветер восточный, 7 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +28°...+24C (ощущается как +28°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет находиться в стабильном состоянии. Небольшие геомагнитные колебания не приведут к возникновению магнитных бурь.



Народные приметы. Ветер дует с востока – летний сезон будет дождливым.



Резко похолодало – погода к лучшему переменится.



Наши предки в этот день понаблюдали за насекомыми: если жуки летают вечером, можно расчитывать на хорошую погоду.