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19.06.2021  06:05   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на субботу, 19 июня

Синоптики обещают солнечное начало длинных выходных. Столбик термометра доползет до +30, осадков не ожидается.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на субботу, 19 июня

Погоду в Харькове будет определять южная и юго-западная периферия антициклона Zoe, поэтому будет умеренно тепло и сухо, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+23°C (ощущается как +20°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +27°...+29°C (ощущается как +29°C). Ветер восточный, 7 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +28°...+24C (ощущается как +28°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет находиться в стабильном состоянии. Небольшие геомагнитные колебания не приведут к возникновению магнитных бурь.

Народные приметы. Ветер дует с востока – летний сезон будет дождливым.

Резко похолодало – погода к лучшему переменится.

Наши предки в этот день понаблюдали за насекомыми: если жуки летают вечером, можно расчитывать на хорошую погоду.

Тэги:  погода в харькове, харьков
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