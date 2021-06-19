19.06.2021 07:08

День неспешной прогулки: события 19 июня

Весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, – Международный день прогулки – отмечается в середине июня.

Интернет указывает на две даты его празднования – 15 или 19 июня. Вторая – наиболее распространена.

Итак, Международный день прогулки, или День неспешной прогулки, – праздник, призывающий оценить важность такого, казалось бы, очевидного, но забытого многими способа отдохнуть, снять стресс или просто нервное напряжение, как пешая прогулка.

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«Старушка» Европа празднует День международной солидарности вампиров, или День памяти Дракулы.

Правда, повод для праздника совсем не оптимистический. 19 июня 1476 года в битве с турками погиб Влад Цепеш по прозвищу Дракула. Который был совсем даже не вампиром, а просто княжил так жестоко, что вампиры бы поседели. Поэтому и причислила молва жестокого правителя к роду кровососущих.

Также в этот день...



В 240 году до н.э. греческий ученый Эратосфен Киренский впервые в мире вычислил радиус Земли.



1623 – родился Блез Паскаль, французский математик, физик, литератор и философ. Классик французской литературы, один из основателей математического анализа, теории вероятностей и проективной геометрии, создатель первых образцов счетной техники, автор основного закона гидростатики.



1917 – в ходе Первой мировой войны король Великобритании Георг V издал указ об изъятии всех немецких титулов из имен членов королевской семьи. Королевская династия, ранее именовавшаяся Саксен-Кобург-Готской, стала Виндзорской.



1846 – в Нью-Джерси (США) прошел первый в истории бейсбольный матч.



1862 – президент Авраам Линкольн принял закон об отмене рабства на всей территории США.



1920 – родился Ив Робер, французский кинорежиссер («Высокий блондин в черном ботинке», «Возвращение высокого блондина»).



1924 – родился Василь Быков, белорусский писатель, автор книг военной тематики.



1945 – родилась Наталья Селезнева, актриса, та самая «хорошая девочка Лида» из комедии Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».



1954 – родилась Кэтлин Тернер, американская киноактриса («Роман с камнем», «Жемчужина Нила», «Жар тела», «Война в семействе Роуз»).



1972 – родился Жан Дюжарден, французский комик и актер, получивший известность благодаря ролям в фильмах «Агент 117», «99 франков». Лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и «Независимый дух» за роль Джорджа Валентина в комедии «Артист».



1999 – вышла первая версия (1.0 Beta) популярнейшего онлайн-шутера Counter-Strike.



2000 – дал первый спектакль харьковский «Театр-19». Эта дата считается днем рождения театра.



2002 – американский путешественник Стив Фоссет начал первое в мире одиночное беспосадочное кругосветное путешествие на воздушном шаре. Оно началось 19 июня и завершилось 4 июля.



2003 – в Нью-Йорке в универмаге «Мейсис» прошёл первый в мире флэшмоб. Около двухсот незнакомых друг с другом людей зашли в один из городских супермаркетов, расположенных на Манхэттене, и попросили продать им «коврик любви для загородной коммуны», или «любовный ковер для загородной коммуны», ценой в 10 тысяч долларов.



Именины отмечают: Виссарион, Георгий, Иларион, Лукьян, Рафаил, Сусанна, Фекла.