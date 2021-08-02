02.08.2021 13:09 Евгений Клочко

Появилось видео последних минут жизни девушки, выпрыгнувшей с многоэтажки Харькова

Девушке было 28 лет. Что сподвигло ее на такой шаг - предстоит выяснить правоохранителям.

Кадры последних минут жизни девушки, которая выпрыгнула с 7 этажа 17-этажного жилого дома на улице Короленко появились в одном из харьковских телеграм-каналов

На видео девушка в подавленном состоянии выходит из лифта и направляется к балкону. Через некоторое время она возвращается к лифту, нажимает на кнопку и ждет его. Однако, не дождавшись подъемника, снова устремляется к балкону, где делает шаг в неизвестность...

Напомним, 28-летняя харьковчанка выпрыгнула с 7 этажа 17-этажного жилого дома. Тело погибшей без признаков насильственной смерти направлено в морг.