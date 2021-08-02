Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Появилось видео последних минут жизни девушки, выпрыгнувшей с многоэтажки Харькова
02.08.2021  13:09   Евгений Клочко

Появилось видео последних минут жизни девушки, выпрыгнувшей с многоэтажки Харькова

Девушке было 28 лет. Что сподвигло ее на такой шаг - предстоит выяснить правоохранителям.

Кадры последних минут жизни девушки, которая выпрыгнула с 7 этажа 17-этажного жилого дома на улице Короленко появились в одном из харьковских телеграм-каналов.
 
На видео девушка в подавленном состоянии выходит из лифта и направляется к балкону. Через некоторое время она возвращается к лифту, нажимает на кнопку и ждет его. Однако, не дождавшись подъемника, снова устремляется к балкону, где делает шаг в неизвестность...
 
Напомним, 28-летняя харьковчанка выпрыгнула с 7 этажа 17-этажного жилого дома. Тело погибшей без признаков насильственной смерти направлено в морг. 
 

Тэги:  харьков, самоубийство
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