02.08.2021 12:58

Утечка опасного вируса: Республиканская партия США представила новые доказательства

Исследователи считают, что SARS-CoV-2 распространился по миру в следствии ошибок в работе Уханьского института вирусологии.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание The Hill.

Расследование депутата Палаты - республиканцев вызывает опасение, что пандемия COVID-19 возникла вследствие генетической модификации вируса, который разошелся по миру из Уханьского института вирусологии.

Отмечается, что член комитета Палаты опубликовал третью часть расследования происхождения вируса. Республиканская партия США проводит расследование совместно с администрацией Байдена и международным сообществом по определению причин вспышки пандемии.

Старший республиканец Комитета по иностранным делам Майкл Маккол, выступил с требованием наложить санкции на ученый состав уханьской лаборатории, а также на лидеров Коммунистической партии Китая. В причастности к пандемии подозревают и зоолога Питера Дасзака, который являлся представителем США, в составе международной группы экспертов.

Кроме всего прочего, в отчете расследования республиканцев говорится, что китайские ученые могли модифицировать генетические изменения вируса, не оставив следа.

Стоит отметить, что в результате пандемии на COVID-19 заразилось 200 миллионов человек, свыше 4,2 миллиона погибло, а также нарушена мировая глобальная стабильность.

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