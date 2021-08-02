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02.08.2021  12:58   

Утечка опасного вируса: Республиканская партия США представила новые доказательства

Исследователи считают, что SARS-CoV-2 распространился по миру в следствии ошибок в работе Уханьского института вирусологии.

Доказательства утечки опасного вируса из Уханьской лаборатории появились в США
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание The Hill.
 
Расследование депутата Палаты - республиканцев вызывает опасение, что пандемия COVID-19 возникла вследствие генетической модификации вируса, который разошелся по миру из Уханьского института вирусологии.
 
Отмечается, что член комитета Палаты опубликовал третью часть расследования происхождения вируса. Республиканская партия США проводит расследование совместно с администрацией Байдена и международным сообществом по определению причин вспышки пандемии.
 
Старший республиканец Комитета по иностранным делам Майкл Маккол, выступил с требованием наложить санкции на ученый состав уханьской лаборатории, а также на лидеров Коммунистической партии Китая. В причастности к пандемии подозревают и зоолога Питера Дасзака, который являлся представителем США, в составе международной группы экспертов.
 
Кроме всего прочего, в отчете расследования республиканцев говорится, что китайские ученые могли модифицировать генетические изменения вируса, не оставив следа.
 
Стоит отметить, что в результате пандемии на COVID-19 заразилось 200 миллионов человек, свыше 4,2 миллиона погибло, а также нарушена мировая глобальная стабильность. 
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал об ввозе в Харьков американской вакцины Moderna.
Источник:   thehill
 Тэги:  коронавирус, ухань
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