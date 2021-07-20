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20.07.2021  11:02   Рита Парфенова

Коронавирус: в Харьков привезли американскую вакцину Moderna (фото)

На Харьковскую область выделили партию, которой смогут вакцинировать 60 тысяч человек.


//kharkivoda.gov.ua
Из выделенных Харьковской области 120 тысяч тонн вакцины Moderna на областной аптечный склад 20 июля доставили 60 тысяч доз, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу облгосадминистрации.

Это партия для прививки первой дозой вакцины. Остальные 60 тысяч доз вакцины - для прививки второй дозой - регион ожидает в течение трех недель.

Это вакцина из партии, поставленной США в Украину 18 июля, она была предоставлена Правительством США через глобальный фонд COVAX.  Вакцина предназначена для прививки организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации.

Как объяснили на областном аптечном складе, неоткрытые флаконы с вакциной можно хранить в холодильнике, защищенные от света, при температуре от 2°C до 8°C до 30 дней. В течение этого периода на транспортировку можно выделить не более 12 часов. После размораживания вакцину не следует замораживать повторно. После извлечения из холодильника неоткрытые флаконы можно хранить при температуре от 8°C до 24°C до 24 часов.

Для полной вакцинации этой вакциной необходимы две дозы с интервалом в 28 дней.

Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».

Вакцину Moderna доставили в Харьков

Вакцину Moderna доставили в Харьков

Источник:   ХОГА
 Тэги:  вакцинация, харьков
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