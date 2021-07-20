Коронавирус: в Харьков привезли американскую вакцину Moderna (фото)

20.07.2021 11:02 Рита Парфенова

На Харьковскую область выделили партию, которой смогут вакцинировать 60 тысяч человек.

Из выделенных Харьковской области 120 тысяч тонн вакцины Moderna на областной аптечный склад 20 июля доставили 60 тысяч доз, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу облгосадминистрации.

Это партия для прививки первой дозой вакцины. Остальные 60 тысяч доз вакцины - для прививки второй дозой - регион ожидает в течение трех недель.

Это вакцина из партии, поставленной США в Украину 18 июля, она была предоставлена Правительством США через глобальный фонд COVAX. Вакцина предназначена для прививки организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации.

Как объяснили на областном аптечном складе, неоткрытые флаконы с вакциной можно хранить в холодильнике, защищенные от света, при температуре от 2°C до 8°C до 30 дней. В течение этого периода на транспортировку можно выделить не более 12 часов. После размораживания вакцину не следует замораживать повторно. После извлечения из холодильника неоткрытые флаконы можно хранить при температуре от 8°C до 24°C до 24 часов.