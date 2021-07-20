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20.07.2021  10:17   

Гулянки по-харьковски: спасти сквер в центре Харькова сможет ночной патруль

Уже не первый раз сквер Театральный в центре Харькова с утра похож на помойку.

Вандализм в сквере Театральный в центре Харькова

Вырванные цветники, сломанные диспенсеры с пакетами для уборки за собаками, горы мусора и ночлежка для лиц без определённого места жительства. Так сегодня вновь с утра выглядит сквер Театральный, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Этот сквер чуть ли не ежедневно страдает от шумных гулянок молодёжи, сообщили на предприятии СКП «Харьковзеленстрой». Его сотрудники написали очередное обращение в правоохранительные органы. На предприятии уверены, что спасти ситуацию может лишь патрулирование территории в ночное время, которую облюбовали любители алкоголя и шумных посиделок.

Также коммунальщики призывают неравнодушных харьковчан тоже реагировать на такие ситуации. И сразу же сообщать о них в правоохранительные органы.

Сквер Театральный уже не первый раз страдает от рук вандалов и нечистоплотных харьковчан. Так, утром 9 июля неизвестные вырвали с корнем и разбросали бархатцы с клумбы вокруг бюста Гоголя напротив театра Шевченко. Развороченные клумбы коммунальщики увидели и утром 12 июля.

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Тэги:  вандализм, харьков
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