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19.11.2021  08:00   

Праздники 19 ноября: традиции, приметы и запреты дня

Ежегодно 19 ноября отмечается Международный мужской день.

Международный мужской день

День мужчин учрежден ради привлечение внимания к гендерной дискриминации и к проблеме неравенства полов.

Его инициатором стал доктор Джероме Тилуксингх из университета Вест-Индии. Он предложил учредить праздник, который подчеркнет положительную роль мужчин в семье и обществе. Датой его проведения доктор Тилуксингх выбрал 19 ноября — день рождения собственного отца, который, по его словам, был отличным примером для подражания.

Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго. Позже праздник нашел поддержку по всему земному шару и на сегодняшний день отмечается в более чем 60 странах мира

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День стеклопроизводителя появился в календаре праздников Украины в 2003 году, «учитывая весомый вклад украинских стеклопроизводителей в развитие экономики государства и возрождение многовековых традиций отрасли».

История украинского стекольного промысла началась в 3-4 веке. На территорию страны изделия из этого материала привезли греки. Расцвет стеклоделия припадает на XI век. Украинские мастера научились делать из стекла настоящие произведения искусства. Самые искусные стекольщики тогда жили в Киеве, Любечи, Чернигове. Владимир Великий пригласил некоторых из них для декорации известной Десятинной церкви. В те времена стекло считалось изысканным украшением. В Украине основные месторождения кварцевых песков, их которых изготовляют стекло, находятся в Донецкой, Харьковской, Ровенской, Львовской и Черниговской областях. Ежегодно стекольные заводы страны производят около двух миллионов тонн стекла. Продукт Украины успешно экспортируется в другие государства. Ведущими стекольными предприятиями являются: «Бережанский стеклозавод», «Рокитновский стеклозавод», «Марьяновский стеклозавод» и другие.

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Также 19 ноября в Украине ежегодно отмечается День работников гидрометеорологической службы. Ежегодно организации гидрометеорологической службы страны дают около 275 тысяч прогнозов и предупреждений, в том числе около 1.5 тысяч оперативных информаций и специальных докладов; больше 7 тысяч ежедневных гидрометеорологических бюллетеней, около тысячи агрометбюллетеней, около 80 тысяч метеорологических и 100 тысяч авиаметеорологических прогнозов, около 5 тысяч предупреждений об опасных и стихийных гидрометеорологических явлениях.

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На этот день приходится еще один праздник – Всемирный день туалета. Он установлен в 2001 году в ходе международной конференции в Сингапуре, посвященной проблемам туалетов. Кстати, место проведения конференции было выбрано не случайно: Сингапур славится безукоризненной чистотой отхожих мест.

Приметы дня

19 ноября почитается память святителя Павла. В народе Павла назвали Ледоставом. Считали, что в этот день вода в реках и озерах замерзает, покрывается льдом. В деревнях это знали и активно начинали приготовления к подледному лову. Для этого требовалось достать снасти, осмотреть их, починить, если была в том нужда.

Именно по состоянию льда на реках делали прогноз о будущем урожае. Говорили так: «Если лед грудами — то и хлеба будут груды. Если гладко — то и хлеба будет гладко».

Если на Павла выпадал снег, то можно быть уверенным: зима придет очень снежной. А тихая, безветренная погода говорила о скором наступлении морозов.

Также в этот день...

В 1190 году был основан Тевтонский орден.

1711 – родился Михаил Васильевич Ломоносов, первый русский ученый-естествоиспытатель мирового значения, поэт, художник, историк и философ.

1804 – в Харькове дотла сгорела Дмитриевская церковь со всеми архивами, имуществом, документами. На пепелище нашли невредимым образ Смоленской Божьей Матери.

1819 – открылся музей Прадо в Мадриде.

1888 – родился Хосе Рауль Капабланка, кубинский шахматист, третий чемпион мира.

1921 – родился Эмиль Брагинский, кинодраматург и сценарист («Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Берегись автомобиля», «Гараж»).

1942 – родился Кельвин Кляйн, американский модельер.

1961 – родилась Мэг Райан, американская актриса («Город ангелов», «Когда Гарри встретил Салли», «Вам письмо»).

1962 – родилась Джоди Фостер, американская актриса («Молчание ягнят», «Мэверик», «Иллюзия полета»).
 
1969 – бразильский футболист Пеле забивает свой 1000-й гол на своем 909-м матче.

1989 – из кладбища концлагеря возле с. Кучино Пермской области, Россия, на Байковом кладбище Киева перезахоронены останки членов Украинской Хельсинкской группы: Василия Стуса, Юрия Литвина, Олексы Тихого.

1997 – полетел в космос пеервый космонавт Украины Леонид Каденюк. Космический полет проходил с 19 ноября по 5 декабря 1997 года на американском космическом корабле «Колумбия». Полет в составе международного экипажа длился 15 суток 16 час 35 минут 1 сек.

2004 – в «Доме с химерами» архитектора Владислава Городецкого, на улице Банковой в Киеве, торжественно открыли музейно-культурный центр «Шедевры искусства Украины».

2012 – в Украине вступил в силу новый Уголовно-процессуальный кодекс.

Именинники сегодня

Александра, Анатолий, Арсений, Варлаам, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Евфросиния, Ипполит, Клавдия, Константин, Лука, Матрона, Никита, Николай, Нина, Павел, Серафима.

Тэги:  праздник, календарь, харьков, день в истории, приметы, традиции, запреты, именинники
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