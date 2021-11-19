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19.11.2021  08:20   Рита Парфенова

Пешехода сбили насмерть под Харьковом (видео)

Жертвой очередного ДТП стал мужчина, который переходил дорогу в Песочине по пешеходному переходу.

дтп

Два ДТП, в котором погибли пешеходы, произошли 18 ноября в Песочине, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на публикации в соцсетях.

Одно из них имело место возле заправки WOG на выезде из Рай-Еленовки. Поздним вечером внедорожник Toyota Prado сбил там мужчину, переходившего дорогу. Как сообщают очевидцы, пешеход погиб на месте дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что вечером 18 ноября возле поста полиции в Песочине 71-летний водитель на Citroen сбил 66-летнюю женщину на пешеходном переходе. Медики скорой помощи пытались ее спасти, но безуспешно, женщина скончалась на месте ДТП.

Тэги:  дтп, харьков
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