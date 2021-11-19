19.11.2021 08:20 Рита Парфенова

Пешехода сбили насмерть под Харьковом (видео)

Жертвой очередного ДТП стал мужчина, который переходил дорогу в Песочине по пешеходному переходу.

Два ДТП, в котором погибли пешеходы, произошли 18 ноября в Песочине, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на публикации в соцсетях.



Одно из них имело место возле заправки WOG на выезде из Рай-Еленовки. Поздним вечером внедорожник Toyota Prado сбил там мужчину, переходившего дорогу. Как сообщают очевидцы, пешеход погиб на месте дорожно-транспортного происшествия.



Напомним, ранее мы писали о том, что вечером 18 ноября возле поста полиции в Песочине 71-летний водитель на Citroen сбил 66-летнюю женщину на пешеходном переходе. Медики скорой помощи пытались ее спасти, но безуспешно, женщина скончалась на месте ДТП.



