19.11.2021 08:50 Рита Парфенова
Кому в Харькове 19 октября отключат холодную воду. Список адресов
В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
-
ул. Роганская, 142 (п. №2, стояк) до 20:00 19 ноября.
Киевский район:
-
ул. Астрономическая, 39 (п. №2) до 20:00 19 ноября,
-
ул. Академика Проскуры, 9-г (п. №4, стояк) до 20:00 19 ноября,
-
ул. Шишковская, 20 (стояк) до 20:00 19 ноября.
Московский район:
-
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 91 (п. №1, стояк) до 17:00 19 ноября;
-
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 36 (стояк) до 20:00 19 ноября.
Немышлянский район:
-
ул. Маршала Рыбалко, 47-в (п. №2, стояк) до 17:00 19 ноября;
-
ул. Амосова, 23 до 20:00 19 ноября.
Слободской район:
-
ул. Костычева, 19 (стояк) до 20:00 19 ноября,
-
ул. Ньютона, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 19 ноября,
-
ул. Зерновая, 6/3 (п. №5) до 20:00 19 ноября,
-
пр. Гагарина, 41-а (п. №1) до 20:00 19 ноября;
-
ул. Молочная (Кирова), 11 (п. №5) до 20:00 20 ноября,
-
ул. Фонвизина, 17 (п. №2) до 20:00 20 ноября.
Холодногорский район:
-
ул. Чеботарская, 59 (стояк) до 17:00 19 ноября,
-
ул. Полтавский шлях, 84 (стояк) до 17:00 19 ноября.
Шевченковский район: .
-
ул. Ахсарова, 1, 1-а-в до 20:00 19 ноября,
-
пр. Победы, 48 до 20:00 19 ноября,
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ул. Дербентская (ч/с) до 20:00 19 ноября,
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ул. Клочковская, 295 до 20:00 19 ноября,
-
ул. Джанкойская (ч/с) до 20:00 19 ноября;
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ул. Тобольская, 29 (п. №1) до 20:00 20 ноября
Напомним, 17 ноября в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.
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