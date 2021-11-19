19.11.2021 08:50 Рита Парфенова

Кому в Харькове 19 октября отключат холодную воду. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

ул. Роганская, 142 (п. №2, стояк) до 20:00 19 ноября.

Киевский район:

ул. Астрономическая, 39 (п. №2) до 20:00 19 ноября,

39 (п. №2) до 20:00 19 ноября, ул. Академика Проскуры , 9-г (п. №4, стояк) до 20:00 19 ноября,

, 9-г (п. №4, стояк) до 20:00 19 ноября, ул. Шишковская, 20 (стояк) до 20:00 19 ноября.

Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 91 (п. №1, стояк) до 17:00 19 ноября;

(50 лет ВЛКСМ), 91 (п. №1, стояк) до 17:00 19 ноября; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 36 (стояк) до 20:00 19 ноября.

Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 47-в (п. №2, стояк) до 17:00 19 ноября;

47-в (п. №2, стояк) до 17:00 19 ноября; ул. Амосова, 23 до 20:00 19 ноября.

Слободской район:

ул. Костычева, 19 (стояк) до 20:00 19 ноября,

19 (стояк) до 20:00 19 ноября, ул. Ньютона, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 19 ноября,

10 (п. №1, стояк) до 20:00 19 ноября, ул. Зерновая , 6/3 (п. №5) до 20:00 19 ноября,

, 6/3 (п. №5) до 20:00 19 ноября, пр. Гагарина , 41-а (п. №1) до 20:00 19 ноября;

, 41-а (п. №1) до 20:00 19 ноября; ул. Молочная (Кирова), 11 (п. №5) до 20:00 20 ноября,

(Кирова), 11 (п. №5) до 20:00 20 ноября, ул. Фонвизина, 17 (п. №2) до 20:00 20 ноября.

Холодногорский район:

ул. Чеботарская , 59 (стояк) до 17:00 19 ноября,

, 59 (стояк) до 17:00 19 ноября, ул. Полтавский шлях, 84 (стояк) до 17:00 19 ноября.

Шевченковский район: .

ул. Ахсарова, 1, 1-а-в до 20:00 19 ноября,

1, 1-а-в до 20:00 19 ноября, пр. Победы, 48 до 20:00 19 ноября,

48 до 20:00 19 ноября, ул. Дербентская (ч/с) до 20:00 19 ноября,

(ч/с) до 20:00 19 ноября, ул. Клочковская , 295 до 20:00 19 ноября,

, 295 до 20:00 19 ноября, ул. Джанкойская (ч/с) до 20:00 19 ноября;

(ч/с) до 20:00 19 ноября; ул. Тобольская, 29 (п. №1) до 20:00 20 ноября

Напомним, 17 ноября в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.