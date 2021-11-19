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19.11.2021  08:50   Рита Парфенова

Кому в Харькове 19 октября отключат холодную воду. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

  • ул. Роганская, 142 (п. №2, стояк) до 20:00 19 ноября.

Киевский район:

  • ул. Астрономическая, 39 (п. №2) до 20:00 19 ноября,
  • ул. Академика Проскуры, 9-г (п. №4, стояк) до 20:00 19 ноября,
  • ул. Шишковская, 20 (стояк) до 20:00 19 ноября.

Московский район:

  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 91 (п. №1, стояк) до 17:00 19 ноября;
  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 36 (стояк) до 20:00 19 ноября.

Немышлянский район:

  • ул. Маршала Рыбалко, 47-в (п. №2, стояк) до 17:00 19 ноября;
  • ул. Амосова, 23 до 20:00 19 ноября.

Слободской район:

  • ул. Костычева, 19 (стояк) до 20:00 19 ноября,
  • ул. Ньютона, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 19 ноября,
  • ул. Зерновая, 6/3 (п. №5) до 20:00 19 ноября,
  • пр. Гагарина, 41-а (п. №1) до 20:00 19 ноября;
  • ул. Молочная (Кирова), 11 (п. №5) до 20:00 20 ноября,
  • ул. Фонвизина, 17 (п. №2) до 20:00 20 ноября.

Холодногорский район:

  • ул. Чеботарская, 59 (стояк) до 17:00 19 ноября,
  • ул. Полтавский шлях, 84 (стояк) до 17:00 19 ноября.

Шевченковский район: .

  • ул. Ахсарова, 1, 1-а-в до 20:00 19 ноября,
  • пр. Победы, 48 до 20:00 19 ноября,
  • ул. Дербентская (ч/с) до 20:00 19 ноября,
  • ул. Клочковская, 295 до 20:00 19 ноября,
  • ул. Джанкойская (ч/с) до 20:00 19 ноября;
  • ул. Тобольская, 29 (п. №1) до 20:00 20 ноября

Напомним, 17 ноября в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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