08.11.2022 11:36 Рита Парфенова

Що принесе місячне затемнення 8 листопада знакам зодіаку

8 листопада, в день повного місячного затемнення, багатьом знакам зодіаку варто бути уважними до знаків долі.

Поради астролога Анжели Перл опубліковало УНІАН, передає РЕДПОСТ.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овнам місячне затемнення принесе подію, яка допоможе зменшити витрати. Не сумуйте, якщо в цей день ви втратите джерело доходу, незабаром доля дасть нову можливість і вона кардинально змінить ваше життя.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Для Тельців місячне затемнення також обіцяє труднощі, але впадати у відчай не варто, так як спочатку може здатися, що весь світ звалився, а доля насправді лише допоможе звільнитися від зайвого.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки в цей день зможуть розкрити старі таємниці. Це допоможе їм кардинально змінити своє життя і назавжди залишити всі біди в минулому. Не противтеся чомусь новому.

Рак (22 червня – 23 липня)

Ракам місячне затемнення принесе гроші. Несподіваний прибуток приємно здивує, використовуйте ці гроші для поліпшення свого життя. Доля буде вас відчувати, вчіться приймати важливі рішення.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Для Левів день повного місячного затемнення може здатися непростим. Можливо, вас чекає нова робота або повний крах в кар'єрі. Астролог радить не ігнорувати нові перспективи.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

8 листопада Дівам варто задуматися про освіту і саморозвиток. У цей день ви можете почати вчитися чомусь новому або задуматися про те, що варто змінити.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Місячне затемнення принесе Терезам гроші, але також може ошелешити різкими змінами. У цей день астролог радить бути готовими до всього, навіть до розлучення.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

8 листопада Скорпіонам варто приділити більше уваги спілкуванню з рідними і свого особистого життя. Налаштуйтеся на позитив і не звертайте увагу на негатив.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільців може порадувати підвищення на роботі або успіхи в інших сферах. Але не втрачайте пильність і стежте за здоров'ям.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Місячне затемнення для Козерогів принесе сюрпризи в любовній сфері. Уважно поставтеся до знаків долі. Астролог радить Козерогам не боятися будувати плани.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водоліям варто чекати новин від родичів, можливо, у вашій родині буде поповнення. У день затемнення ви можете отримати пропозицію руки і серця, зважитися на переїзд і відкрити нові перспективи.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Астролог радить Рибам уникати конфліктів і вирішувати суперечки мирним шляхом. Вас чекають нові знайомства, але будьте обережні з електрикою.

Нагадаємо, 8 листопада пройде повне місячне затемнення і спостерігатиметься Кривавий Місяць.