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08.11.2022  11:55   Віталій Хінєвіч

Виставка "Харків – Залізобетон" продовжує подорожувати Україною

З 13 листопада виставка буде доступна в іншому місті.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський ЛітМузей.
 
Повідомляється, що з 13 листопада виставка "Харків – Залізобетон" буде представлена в Дрогобичі.
 
«Виставка "Харків – Залізобетон" пропонує відкрити Харків, як яскравий культурний, інтелектуальний осередок, простежити крізь історію будинку "Слово", від створення і до сьогодення, в чому полягає внутрішня сила міста, його творча реактивність і питомо українська ідентичність»,- зазначили організатори.
 
Виставка триватиме з 13 до 28 листопада.
 
В рамках виставки команда Харківського Літературного музею планує провести кілька подій, слідкувати за анонсами можливо на сторінці Харківського ЛітМузею у фейсбуці.
 
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Крім цього зазначається, що під час виставки буде влаштовано благодійний збір коштів у фонд "Доброчинець", який допомагає військовим та цивільним Харкова.
 
У просторі виставки можна буде побачити QR коди з реквізитами фонду і зробити благодійний внесок. Вхід вільний.
 
Нагадаємо, в Ужгороді пройшла виставка "Харків – Залізобетон".
 
Источник:   Харківський ЛітМузей
 Тэги:  харьков, віставка, "харків – залізобетон"
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