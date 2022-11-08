08.11.2022 11:55 Віталій Хінєвіч

Виставка "Харків – Залізобетон" продовжує подорожувати Україною

З 13 листопада виставка буде доступна в іншому місті.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський ЛітМузей.

Повідомляється, що з 13 листопада виставка "Харків – Залізобетон" буде представлена в Дрогобичі.

«Виставка "Харків – Залізобетон" пропонує відкрити Харків, як яскравий культурний, інтелектуальний осередок, простежити крізь історію будинку "Слово", від створення і до сьогодення, в чому полягає внутрішня сила міста, його творча реактивність і питомо українська ідентичність»,- зазначили організатори.

Виставка триватиме з 13 до 28 листопада.

В рамках виставки команда Харківського Літературного музею планує провести кілька подій, слідкувати за анонсами можливо на сторінці Харківського ЛітМузею у фейсбуці.

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Крім цього зазначається, що під час виставки буде влаштовано благодійний збір коштів у фонд "Доброчинець", який допомагає військовим та цивільним Харкова.

У просторі виставки можна буде побачити QR коди з реквізитами фонду і зробити благодійний внесок. Вхід вільний.

Нагадаємо, в Ужгороді пройшла виставка "Харків – Залізобетон".