08.11.2022 12:10 Рита Парфенова

Харківські комунальники усувають пошкодження на водоводах Північної Салтівки

У планах робітників «Харківводоканалу» на 8 лютого усунення аварійних ситуацій по вул. Наталії Ужвій та вул. Кричевського

Загалом, сьогодні бригади Комплексу «Харківводопостачання» розпочали ремонт 19 пошкоджених ділянок трубопроводів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».



Учора умілими діями досвідчених аварійників було усунено 11 поривів на трубопроводах та відремонтовано 11 оглядових колодязів. Зокрема, у Київському районі ліквідовано серйозну аварійну ситуацію на водопровідній магістралі діаметром 250 мм по вул. Пушкінській.



«Напередодні чітко скоординували комплекс відновлювальних заходів, який включав і перекладку ділянки трубопроводу. Тому запаслися необхідною спецтехнікою, обладнанням та матеріалами. Районні бригади успішно впоралися з відповідальним завданням та у визначені терміни провели ремонтні роботи», - підсумував начальник Київської районної служби зовнішніх водопровідних мереж Віталій Чупандін.





Загалом за минулий тиждень ремонтниками було усунено 83 аварійні ситуації на трубопроводах холодного водопостачання. Також бригади АВР упорядкували 73 оглядові колодязі на водоводах із заміною запірно-регулюючої арматури і капітально відремонтували 23 водорозбірні колонки.



Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.



Для економії часу бригад аварійно-відновлювальних робіт просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

Нагадаємо, 8 листопада у Харькові та області діють графікі погодинних відключень та аварійні відключення електроенергії.