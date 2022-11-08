08.11.2022 11:03 Рита Парфенова

У Харкові 8 листопада вводять додаткові відключення електроенергії

До графіків погодинних відключень у Харькові та області додалися аварійні відключення електроенергії.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

«З 09:30 застосовані аварійні відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях», - йдеться у повідо мленні

Додаткові обмеження споживання електроенергіх пояснюють тим, що через похолодання зростає споживання електроенергії, яке призвело до збільшення навантаження на обладнання та дефіциту електроенергії в енергосистемі.

«Виникає загроза аварій, не менш складних, ніж ті, що трапились через обстріли ворога», – відзначили в Укренерго.

Якщо минулих разів з введенням аварійних відключень графіки погодинних відмінялися, то сьогодні планові графіки погодинних відключень впродовж доби діють по всій території України.

Із графіком відключення світла можна ознайомитись на сайті обленерго. Відключення електроенергії можуть тривати до 4 годин.

Нагадуємо, вранці 8 листопада в Харькові на півгодини зупинявся рух поїздів метрополітену.