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08.11.2022  11:10   

Посудомоечная машина: стоит ли покупать и какую выбрать

Несмотря на то, что посудомоечные машины становятся все более распространенным кухонным атрибутом, прежде, чем приступить к выбору конкретной модели, стоит убедиться, что посудомойка вам действительно необходима. Взвесьте плюсы и минусы, прежде чем потратиться на новую технику. 
 
Посудомоечная машина: стоит ли покупать и какую выбрать

Преимущества и недостатки использования посудомоечной машины

Плюсы посудомоечной машины довольно очевидны:
 
  • ее использование экономит время и силы;
  • посуда не только идеально очищается, но также дезинфицируется и просушивается;
  • вода для мытья посуды расходуется экономно;
  • моющие средства при использовании машины строго дозируются;
  • таймер отсрочки позволяет мыть посуду даже в то время, когда дома никого нет.
Справедливости ради стоит упомянуть и о недостатках использования посудомойки: 
  • она занимает дополнительное место в кухне;
  • качественная очистка посуды занимает около полутора - двух часов;
  • при накоплении и долгом хранении посуды в мойке может возникать неприятных запах;
  • стоимость моющих средств не всегда радует покупателя.
Если вы можете отвести дополнительное пространство кухни под установку посудомойки и готовы к небольшим дополнительным расходам, рекомендации ниже помогут выбрать посудомоечную машину, которая действительно упростит жизнь, а не создаст дополнительные сложности. 
 
Посудомоечная машина: стоит ли покупать и какую выбрать

Как выбрать посудомоечную машину

При выборе конкретного устройства важно обратить внимание на следующие критерии:
 
  • Расход воды. Высокоэкономичные модели потребляют около 12-15 литров за один цикл мытья посуды, неэкономичные - около 20 литров.
  • Расход электроэнергии. Энергопотребление посудомоечной машины можно определить по ее классу: самые экономичные модели - модели класса А, наиболее затратные - класса F.
  • Вместительность. Самые компактные модели рассчитаны на 4 комплекта посуды - такие подойдут для человека, который живет сам. Наиболее вместительные посудомоечные машины рассчитаны на 14 комплектов посуды - их есть смысл покупать семьям, состоящим из нескольких человек.
  • Дополнительные функции. Современные посудомойки оснащены функциями замачивания (уместно в случае сильного загрязнения посуды), деликатной мойки (подойдет для очищения хрупкой посуды), половинной загрузки (позволяет не накапливать грязную посуду и сокращать расход воды). Некоторые машины могут работать в эконрмном режиме - цикл мытья сокращается, соответственно, расход воды и электроэнергии снижается. 
Выбор конкретной модели посудомоечной машины зависит от количества пользователей, наличия свободного пространства в кухне, приоритетов касательно дополнительного функционала устройства. Все эти параметры сугубо индивидуальны. Общая рекомендация - выбирать машины проверенных брендов, чтобы избавить себя от хлопот, связанных с частым обслуживанием и ремонтом в будущем. 
 
Тэги:  кухня, бытовая техника, посудомоечная машина
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