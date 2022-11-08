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08.11.2022  10:14   

Харківський метрополітен відновив рух поїздів

Після десятої години ранку 8 листопада у Харкові відновлено рух поїздів метрополитену на усіх лініях.

У Харкові відновлено рух поїздів метрополитену на усіх лініях

Про це повідомили у Харківському метрополитену, передає РЕДПОСТ.

«Рух лініями Харківського метрополітену повністю відновлено», – йжеться у повідомленні, опублікованому на официйній сторінці у Телеграм о 10.04.

Зупинка руху поїздів становила близько півгодини.

Нагадаємо, у вівторок, 8 листопада, у Харкові та області діють графікі погодинних відключень.

 

Тэги:  метро, харьков
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