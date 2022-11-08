У Харківській області двоє чоловіків чинили акти домашнього насильства

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Гороскоп на 8 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Місячне затемнення – не найкращий час для нових починань Знайдіть час, щоб розслабитися і забути про проблеми, глянувши на світ через рожеві окуляри.

Прогноз погоди у Харкові на 8 листопада Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.