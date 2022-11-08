    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харківській області двоє чоловіків чинили акти домашнього насильства
08.11.2022  12:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області двоє чоловіків чинили акти домашнього насильства

Правоохоронці отримали інформацію про скоєння домашнього насильства у Вовчанській громаді.

правопорушник
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 7 листопада до поліції надійшло два повідомлення про домашнє насильство на деокупованій  території Вовчанської громади. 
 
В обох випадках протиправні дії вчинили чоловіки, а потерпілими від правопорушення стали жінки та діти.
 
Щодо кривдників складені протоколи за ст. 173-2 «вчинення домашнього насильства» Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
 
Нагадаємо, під Харковом піротехнік підірвався на протитанковій міні.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  происшествие, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.11 Надзвичайні події У Харкові вночі виявили 23 водія у стадії алкогольного сп'яніння 05.11 Надзвичайні події У Харкові юнак побив дівчинку 05.11 Надзвичайні події У Харківській області правоохоронці вилучили дитину в матері
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 