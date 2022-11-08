Під Харковом піротехнік підірвався на протитанковій міні

При розмінуванні у Харківському районі отримав травми 32-річний лейтенант служби цивільного захисту.
Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
«Спрацювала протипіхотна міна, стан пораненого медики оцінюють як важкий», – написав він.
У Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України повідомили, що постраждав начальник відділення піротехнічних робіт лейтенант служби цивільного захисту Сергій Молчанов.
Внаслідок підриву Сергій отримав вибухово-осколкове поранення: травматична ампутація правої стопи, осколкове поранення м'яких тканин правого плеча та голови. Наразі Сергій знаходиться у лікарні, його стан - середньої важкості.
Для тих, хто може допомогти фінансово, номер картки: 4149499132101732 (Молчанов Сергій Вікторович).
Нагадаємо, 2 листопада у двох районах Харківщини на мінах підірвалися водії сільгосптранспорту.
Комментариев: 0
Місячне затемнення – не найкращий час для нових починань Знайдіть час, щоб розслабитися і забути про проблеми, глянувши на світ через рожеві окуляри.
Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
8 листопада відзначаються одразу два свята – Міжнародний день радіології та День рентгенолога, які тісно пов'язані один з одним.
влажность:
давление:
ветер: