08.11.2022 09:26 Рита Парфенова

Під Харковом піротехнік підірвався на протитанковій міні

При розмінуванні у Харківському районі отримав травми 32-річний лейтенант служби цивільного захисту.

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

«Спрацювала протипіхотна міна, стан пораненого медики оцінюють як важкий», – написав він.



У Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України повідомили, що постраждав начальник відділення піротехнічних робіт лейтенант служби цивільного захисту Сергій Молчанов.



Внаслідок підриву Сергій отримав вибухово-осколкове поранення: травматична ампутація правої стопи, осколкове поранення м'яких тканин правого плеча та голови. Наразі Сергій знаходиться у лікарні, його стан - середньої важкості.



Для тих, хто може допомогти фінансово, номер картки: 4149499132101732 (Молчанов Сергій Вікторович).

Нагадаємо, 2 листопада у двох районах Харківщини на мінах підірвалися водії сільгосптранспорту.