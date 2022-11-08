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08.11.2022  09:26   Рита Парфенова

Під Харковом піротехнік підірвався на протитанковій міні

При розмінуванні у Харківському районі отримав травми 32-річний лейтенант служби цивільного захисту.

начальник відділення піротехнічних робіт лейтенант служби цивільного захисту Сергій Молчанов

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

«Спрацювала протипіхотна міна, стан пораненого медики оцінюють як важкий», – написав він.

У Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України повідомили, що постраждав начальник відділення піротехнічних робіт лейтенант служби цивільного захисту Сергій Молчанов.

Внаслідок підриву Сергій отримав вибухово-осколкове поранення: травматична ампутація правої стопи, осколкове поранення м'яких тканин правого плеча та голови. Наразі Сергій знаходиться у лікарні, його стан - середньої важкості.

Для тих, хто може допомогти фінансово, номер картки: 4149499132101732 (Молчанов Сергій Вікторович).

Нагадаємо, 2 листопада у двох районах Харківщини на мінах підірвалися водії сільгосптранспорту.

 

Тэги:  мина, харьков, агресия россии
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