05.11.2022 10:15 Віталій Хінєвіч

В Ужгороді влаштували перформанс реакцію на виставці "Харків – Залізобетон"

Перформанс реакцію влаштувала команда Станція Уж Арт-простір.

Фото:Харківський ЛітМузей

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський ЛітМузей.

Повідомляється, що "Перформанс "Співіснування" апелює до голосів виставки, до голосів, що лунають крізь сторіччя, до наших відчуттів.

«Співіснування як дотичність і тяглість, спроможність чути. Зацементований одяг очуднює постаті і рух, роблячи кожен жест статуарним і скрипучо-чутним, ніби крокування крізь лабета історії. Слова і яскраві кольори – як виплеск волі, життя, творчого початку",- описала перформанс співкураторка виставки Діна Чмуж.

Фото: Харківський ЛітМузей

Виставка "Харків – Залізобетон" буде представлена і в інших містах України. Однак у якому саме місті зараз не повідомляється.

9 листопада в Ужгороді останній день виставки "Харків – Залізобетон", програма закриття буде наступною:

екскурсія від співкураторки виставки Діни Чмуж;

поетичний вечір від харківських поеток Юлії Баткіліної, Діни Чмуж та поета Олега Коцарева – читатимуть власні вірші та вірші 20-х.