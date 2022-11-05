05.11.2022 10:40 Віталій Хінєвіч

Харківські поліцейські за добу отримали 1457 звернень від громадян

Правоохоронці відновлюють свою роботу підрозділи поліції на звільнених територіях.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що на блокпостах правоохоронці разом з військовими перевірили 3361 транспортний засіб.

Минулої доби особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки 10 осіб.

Відновили свою роботу підрозділи поліції на звільнених територіях. Співробітниками поліції забезпечується публічна безпека та порядок на 9 напрямках деокупації: Балаклійському, Куп’янському, Ізюмському, Золочівському, Липецькому, Вовчанському, Чугуївському, Великобурлуцькому, Борівському.

Тривають роботи по обстеженню та розмінуванню населених пунктів. Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початком деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1799,3 га. Вилучено 25086 вибухонебезпечних предметів, знищено – 3301.

Нагадаємо, 5 листопада в деяких областях України буде обмежено електропостачання.