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05.11.2022  08:40   Віталій Хінєвіч

Відключення світла у Харківській області 5 листопада: подробиці від Укренерго

5 листопада в деяких областях України буде обмежено електропостачання.

світло
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на "Укренерго".
 
Повідомляється, що 5 листопада, з 6 години ранку  Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання  в форматі ГПВ для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській,  Полтавській областях.
 
Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян. Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово.
 
Графіки погодинних відключень (ГПВ) передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області. 
 
Нагадаємо, окупанти обстріляли Харківську область.
 
Источник:   Укренерго
 Тэги:  жкх, харьков
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