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05.11.2022  09:15   Віталій Хінєвіч

У Куп'янському районі горів навчальний заклад

Окупанти продовжують обстрілювати Харківську область.

пожежа
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.
 
Повідомляється, що протягом минулої доби ворог вів обстріли населених пунктів Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківщини, що розташовані недалеко від кордону з рф та лінії зіткнення. 
 
В селі Осиново Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю освітнього закладу, сталася пожежа. 
 
Протягом доби постраждалих внаслідок російських обстрілів цивільних не зафіксовано.
 
Тривають роботи з розмінування звільнених від окупантів територій. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 142 вибухонебезпечних предмети.
 
«На лінії зіткнення наші військові ведуть бої з окупантами та завдають їм відчутних втрат. Віримо в ЗСУ! Україна переможе!»,-повідомив Олег Синєгубов.
 
Нагадаємо, 5 листопада в деяких областях України буде обмежено електропостачання.
 
Источник:   Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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