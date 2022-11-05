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05.11.2022  08:30   Віталій Хінєвіч

Харківські рятувальники ліквідували пожежі та знешкодили вибухонебезпечні предмети

Співробітники ДСНС продовжують виконувати службові обов’язки.


Харківські рятувальники ліквідували пожежі та знешкодили вибухонебезпечні предмети
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що пожежа, яку спричинив ворог своїми обстрілами, трапилась у Куп’янському районі області. Горіли будівля учбового закладу на площі пожежі 500 кв.м.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 142 вибухонебезпечних предмета.
 
Таким чином, протягом доби рятувальники здійснили виїздів:
 
  • 6 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких пов’язані з веденням бойових дій;
  • 1 – на аварійно-рятувальні роботи;
  • 9– для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 1 – інші виїзди.
Також мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили біля 32 тонн питної води.
 
Нагадаємо, окупанти обстріляли Харківську область.
 
Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  происшествие, харьков
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