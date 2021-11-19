В Харькове возле стадиона "Металлист" перекроют движение: подробности

На четыре часа в субботу ограничат движение транспорта по улицам, прилегающим к стадиону «Металлист».
Движение транспорта запрещается с 17.00 до 21.00 20 ноября 2021 года. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.
Запрет связан с проведением на стадионе 19-го тура Первой лиги Чемпионата Украины по футболу между командами ФК Металлист (г. Харьков) - ФК «Олимпик» (г. Донецк).
В частности, будут перекрыты для проезда Власовский переулок, улица Храмова, а также на участок улицы Плехановской, ограниченный улицами Молочной и Державинской.
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Также в указанный период времени изменят движение маршрутные автобусы №260.
С учетом объезда участка вокруг стадиона они поедут по маршруту: железнодорожная станция «Основа» – ул. Валдайская – ул. Деповская – ул. Южнопроектная – пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – пер. Тарасовский – ул. Тарасовская – пер. Старомосковский – ул. Броненосца «Потемкин» – площадь Защитников Украины – пр. Московский – ул. Полевая – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – пр. Гагарина – ул. Южнопроектная – ул. Деповская – ул. Валдайская – железнодорожная станция «Основа».
Напомним, до 31 декабря 2022 года запрещено движение транспорта по Соединенной улице в Харькове, на участке между 39-м домом по Соединенной улице до дома №57/1 по Шацкой. Это связано со строительством автодорожного моста с подходами через реку Харьков в районе Пантелеймоновской и Шацкой улицы. Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам: Шацкой, Соединенной, Проспектной и др.
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