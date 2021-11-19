19.11.2021 09:39 Евгений Клочко

Пойте тише, если не хотите заразиться коронавирусом: исследование ученых

Есть некоторые правила COVID-19, которые мы все уже усвоили — по крайней мере, мы так думаем. Самые простые—это мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, где это возможно.

Кроме того, существует такое выражение: "в помещении - плохо, на улице - хорошо", когда речь заходит о риске заразиться коронавирусом от окружающих нас людей. Но на самом деле все не так просто. Итак, РЕДПОСТ предлагает вам разобраться подробней: где риск заражения особенно высок?

Риск заражения зависит от ряда факторов

Одним из основных путей передачи является распространение частиц коронавируса воздушно-капельным путем. Например, при дыхании, разговоре или кашле. Во-первых: риск передачи вируса действительно выше в помещении.

Японское исследование, проведенное весной 2020 года, в котором были изучены 110 случаев COVID-19 и пути их передачи, показало, что "вероятность того, что первичный случай передачи COVID-19 в закрытом помещении, была в 18,7 раза больше по сравнению с открытой средой".

Но существуют различные факторы, которые могут влиять на то, как вирус распространяется в помещениях. В Институте химии Макса Планка есть калькулятор, который позволяет настроить ряд параметров для определения уровня риска заражения COVID-19, если один человек в комнате заражен. Факторы, которые играют определенную роль, включают в себя то, насколько громко говорит инфицированный человек, насколько он активен в разговоре, насколько хорошо проветривается помещение и еще несколько факторов.

Что бы ни случилось, не пой

Среди сценариев с самым высоким уровнем заражения - репетиция хора. Это связано с тем, что чем громче вокализирует инфицированный человек, тем выше концентрация производимых им капель. Громкое пение также способствует передаче капли на большее расстояние, чем просто дыхание или негромкий разговор.

Многие страны стараются избежать нового волны закрытия школ, но чтобы сделать это возможным и при этом снизить риск заражения, необходимо учитывать несколько факторов.

Когда в помещении находится один инфицированный человек, вероятность того, что в классе, полном детей, заболеет больше людей, чем в офисе, полном взрослых, выше. Причина: число людей, которые полностью вакцинированы, ниже среди детей.

Другие факторы риска включают плохую вентиляцию — открывать окна один раз в час достаточно длительное время, чтобы обеспечить циркуляцию свежего воздуха, может оказаться невозможным, если температура воздуха на улице упадет до минусового уровня. Также во многих школах отсутствуют системы фильтрации воздуха.

Волшебные маски

Будь то школьный класс, офис или любое другое помещение, существует одна мера, которая значительно снижает риск заражения коронавирусом: ношение масок. Маска FFP2 (эквивалентная другим международным стандартам, известным как маски N95, KN95 и P2) может снизить риск заражения в 20 раз, а более совершенные маски FFP3 могут снизить риск в 100 раз для людей, которые их носят.

Однако, это не отменяет ряд других факторов. По-прежнему важно соблюдать дистанцию, стараться обеспечить высокий уровень вентиляции в помещении и не петь, чтобы снизить риск заражения, даже когда все находятся в масках.

Теперь вернемся к нашему вопросу с самого начала: насколько высок риск заражения, когда вы находитесь на свежем воздухе? Конечно, ниже, чем когда вы находитесь в помещении.

"Также на открытом воздухе полезно носить маски, когда вы находитесь рядом с другими людьми", - подчеркнул Ульрих Пешль, директор отдела многофазной химии Института химии Макса Планка в немецком городе Майнц.

"В пределах 1-2 метров у вас также есть риск заражения воздушно-капельным путем. Эти более крупные капли, которые мы все выдыхаем, все еще могут попадать на других людей, в том числе и на свежем воздухе. И одна из этих капель размером около одного миллиметра может привести с очень высокой вероятностью к заражению коронавирусом, если она исходит от инфицированного человека".

Поэтому, если вы планируете отправиться на рождественский рынок в этот сезон, не оставляйте свою маску дома только потому, что рынок находится на улице. Ношение маски не только снижает риск заражения коронавирусом в помещении, но и на открытом пространстве.