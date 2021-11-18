18.11.2021 15:36 Евгений Клочко

Харьков перейдет на безналичный расчет в коммунальном транспорте

План стабильной мобильности разрабатывает Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова при поддержке Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ).

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ со ссылкой на заместителя городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгения Водовозова.

Во время круглого стола, посвященного вопросам работы пассажирского электротранспорта в Харькове, он отметил, что в данном документе будут содержаться предложения по развитию и изменению маршрутной сети, распределению потоков направления транспорта и т. д.

«Мы будем реально понимать, откуда и куда едут люди, как быстрее доехать из одной точки города в другую. Проводятся исследования, которые покажут пассажиропотоки в различных районах Харькова, что позволит оптимизировать сеть маршрутов. Конечно, для этого необходимо наработать определенную статистику.

Поэтому одна из наших позиций - в начале 2022 года, в феврале-марте, мы уберем наличный расчет в коммунальном пассажирском транспорте. Оплатить проезд можно будет только с помощью «E-ticket» или «Карточки харьковчанина». Вот это и даст нам реальную статистику, которая ляжет в основу изменений транспортной сети», - отметил Евгений Водовозов.

Также в планах Харьковского городского совета постепенное внедрение графика движения общественного транспорта, благодаря которому пассажиры смогут четко понимать, когда на остановку прибудет троллейбус, трамвай или автобус.

По словам Евгения Водовозова, в Харькове уже прорабатывались возможности внедрения графиков движения и соответствующего расписания для пассажиров. Однако камнем преткновения для этих нововведений стали кадровые проблемы транспортных предприятий.

«Этот процесс не является таким уж сложным с точки зрения его реализации. Но проблема и ранее, и сейчас заключается в том, что у нас сформировалась большая нехватка водителей троллейбусов и трамваев. Всего одна машина, не вышедшая на линию, полностью разрывает график и расписание! Поэтому мы будем пробовать внедрять эти новшества там, где есть стабильность на маршрутах.

И да, у нас есть идеи, как привлечь водителей на работу. Когда кардинально решится кадровая проблема, тогда мы сможем внедрить графики движения по всему городу», - подчеркнул вице-мэр.