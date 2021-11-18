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18.11.2021  15:36   Евгений Клочко

Харьков перейдет на безналичный расчет в коммунальном транспорте

План стабильной мобильности разрабатывает Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова при поддержке Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ).

Троллейбус №54 Харьков
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ со ссылкой на заместителя городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгения Водовозова.
 
Во время круглого стола, посвященного вопросам работы пассажирского электротранспорта в Харькове, он отметил, что в данном документе будут содержаться предложения по развитию и изменению маршрутной сети, распределению потоков направления транспорта и т. д.
 
«Мы будем реально понимать, откуда и куда едут люди, как быстрее доехать из одной точки города в другую. Проводятся исследования, которые покажут пассажиропотоки в различных районах Харькова, что позволит оптимизировать сеть маршрутов. Конечно, для этого необходимо наработать определенную статистику.
 
Поэтому одна из наших позиций - в начале 2022 года, в феврале-марте, мы уберем наличный расчет в коммунальном пассажирском транспорте. Оплатить проезд можно будет только с помощью «E-ticket» или «Карточки харьковчанина». Вот это и даст нам реальную статистику, которая ляжет в основу изменений транспортной сети», - отметил Евгений Водовозов.
 
Также в планах Харьковского городского совета постепенное внедрение графика движения общественного транспорта, благодаря которому пассажиры смогут четко понимать, когда на остановку прибудет троллейбус, трамвай или автобус.
 
По словам Евгения Водовозова, в Харькове уже прорабатывались возможности внедрения графиков движения и соответствующего расписания для пассажиров. Однако камнем преткновения для этих нововведений стали кадровые проблемы транспортных предприятий.
 
«Этот процесс не является таким уж сложным с точки зрения его реализации. Но проблема и ранее, и сейчас заключается в том, что у нас сформировалась большая нехватка водителей троллейбусов и трамваев. Всего одна машина, не вышедшая на линию, полностью разрывает график и расписание! Поэтому мы будем пробовать внедрять эти новшества там, где есть стабильность на маршрутах.
 
И да, у нас есть идеи, как привлечь водителей на работу. Когда кардинально решится кадровая проблема, тогда мы сможем внедрить графики движения по всему городу», - подчеркнул вице-мэр.
 
Напомним, во время круглого стола, посвященного вопросам работы пассажирского электротранспорта в Харькове, Евгений Водовозов также подчеркнул, что тарифы на проезд в городском транспорте Харькова повышаться не будут.
 
Тэги:  транспорт, водовозов, харьков
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