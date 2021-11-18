ДТП на Гагарина: родители Николая Харьковского могут оказаться в тюрьме

Следователи дела о смертельном ДТП на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина возбудили дело в отношении родителей 16-летнего Николая Харьковского.
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Ежегодно в третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения. Этот День был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году.
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