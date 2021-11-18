18.11.2021 15:15 Виталий Хиневич

ДТП на Гагарина: родители Николая Харьковского могут оказаться в тюрьме

Следователи дела о смертельном ДТП на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина возбудили дело в отношении родителей 16-летнего Николая Харьковского.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Суспільне».

Отмечается, что родителям несовершеннолетнего Николая могут инкриминировать допуск к управлению транспортным средством лицу, которое не имеет на это законных прав.

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Кроме этого, родных подростка могут привлечь к ответственности за невыполнение родительских обязанностей, которые привели к тяжелым последствиям.

Данные правонарушения регламентированы статьями 287 и 166 Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет.

Напомним, ужасное ДТП в Харькове произошло вечером, 26 октября на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина.