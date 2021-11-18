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18.11.2021  15:15   Виталий Хиневич

ДТП на Гагарина: родители Николая Харьковского могут оказаться в тюрьме

Следователи дела о смертельном ДТП на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина возбудили дело в отношении родителей 16-летнего Николая Харьковского.

ДТП Николай Харьковский
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Суспільне».
 
Отмечается, что родителям несовершеннолетнего Николая могут инкриминировать допуск к управлению транспортным средством лицу, которое не имеет на это законных прав. 
 
 
Кроме этого, родных подростка могут привлечь к ответственности за невыполнение родительских обязанностей, которые привели к тяжелым последствиям. 
 
Данные правонарушения регламентированы статьями 287 и 166 Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет. 
 
Напомним, ужасное ДТП в Харькове произошло вечером, 26 октября на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  дтп, криминал, харьков
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