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18.11.2021  14:59   Дмитрий Колоней

Шпионил за военными объектами: под Харьковом пойман агент РФ (фото)

Под Харьковом СБУ разоблачила агента российских спецслужб, который собирал данные об украинских патриотах и ​​военных объектах.


СБУ
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт СБУ, контрразведчиками Украины разоблачен шпион российских спецслужб,  он действовал под прикрытием чиновника одного из горсоветов Харьковщины и был завербован псевдочиновником так называемой ДНР.
 
 
Агенту было поручено собирать разведывательную информацию о военных объектах региона, личном составе украинской спецслужбы и подразделениях ВСУ, а также о местных патриотически настроенных активистах. В первую очередь, «заказчиков» интересовали маршруты перемещения колонн с военной техникой, виды вооружений украинских военных.
 
Криминал Харьков: СБУ задержан агент российских спецслужб
 
Украинские контрразведчики установили, что информатор входил в агентурный аппарат одного из так называемых «депутатов Народного совета ДНР 2 созыва». Под кураторством ФСБ РФ они производили сбор разведывательной информации, которую «заказчики» использовали для проведения пропагандистских информационных кампаний с целью расшатывания ситуации в Украине.
 
В настоящее время шпион задержан по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что была проведена спецоперация СБУ на Салтовке, в ходе которой был задержан агент российской военной разведки, торговавший чертежами танка Т-84БМ «ОПЛОТ».
 

 

Источник:   СБУ
 Тэги:  шпион, задержан агент, харьков, рф
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