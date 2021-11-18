18.11.2021 14:59 Дмитрий Колоней

Шпионил за военными объектами: под Харьковом пойман агент РФ (фото)

Под Харьковом СБУ разоблачила агента российских спецслужб, который собирал данные об украинских патриотах и ​​военных объектах.



СБУ

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт СБУ, контрразведчиками Украины разоблачен шпион российских спецслужб, он действовал под прикрытием чиновника одного из горсоветов Харьковщины и был завербован псевдочиновником так называемой ДНР.

Агенту было поручено собирать разведывательную информацию о военных объектах региона, личном составе украинской спецслужбы и подразделениях ВСУ, а также о местных патриотически настроенных активистах. В первую очередь, «заказчиков» интересовали маршруты перемещения колонн с военной техникой, виды вооружений украинских военных.

Украинские контрразведчики установили, что информатор входил в агентурный аппарат одного из так называемых «депутатов Народного совета ДНР 2 созыва». Под кураторством ФСБ РФ они производили сбор разведывательной информации, которую «заказчики» использовали для проведения пропагандистских информационных кампаний с целью расшатывания ситуации в Украине.

В настоящее время шпион задержан по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее мы писали о том, что была проведена спецоперация СБУ на Салтовке, в ходе которой был задержан агент российской военной разведки, торговавший чертежами танка Т-84БМ «ОПЛОТ».