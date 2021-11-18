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18.11.2021  11:40   Виталий Хиневич

Ужасное ДТП на улице Одесской в Харькове: стало известно о состоянии здоровья потерпевших

У одного из пострадавших в автомобильной катастрофе останавливалось сердце.

ДТП на Одесской в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание Newsroom.
 
Отмечается, что житель Харькова Михаил Баранов, который в момент ДТП с участием Николая Харьковского находился в его машине, получил травмы.
 
Михаил сидел на заднем сиденье автомобиля Infinity, в момент столкновения он получил серьезные травмы, также у него останавливалось сердце, но медики смогли спасти ему жизнь. 
 
 
Мария Кожокина, сестра пострадавшего Михаила, поведала, что ее брат провел в больнице 3 недели. На лечение было потрачено более 7 тысяч долларов. 
 
На данный момент парня уже выписали из больницы. 
 
Кроме этого, родственница Михаила сообщила, что ее брата и еще одного пострадавшего неоднократно допрашивали следователи, однако ни один из них не помнит дня смертельной аварии. 
 
Напомним, ужасное ДТП в Харькове произошло вечером, 26 октября на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина.
 
Источник:   Newsroom
 Тэги:  дтп, происшествие, харьков
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