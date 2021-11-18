18.11.2021 11:40 Виталий Хиневич

Ужасное ДТП на улице Одесской в Харькове: стало известно о состоянии здоровья потерпевших

У одного из пострадавших в автомобильной катастрофе останавливалось сердце.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание Newsroom.

Отмечается, что житель Харькова Михаил Баранов, который в момент ДТП с участием Николая Харьковского находился в его машине, получил травмы.

Михаил сидел на заднем сиденье автомобиля Infinity, в момент столкновения он получил серьезные травмы, также у него останавливалось сердце, но медики смогли спасти ему жизнь.

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Мария Кожокина, сестра пострадавшего Михаила, поведала, что ее брат провел в больнице 3 недели. На лечение было потрачено более 7 тысяч долларов.

На данный момент парня уже выписали из больницы.

Кроме этого, родственница Михаила сообщила, что ее брата и еще одного пострадавшего неоднократно допрашивали следователи, однако ни один из них не помнит дня смертельной аварии.

Напомним, ужасное ДТП в Харькове произошло вечером, 26 октября на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина.