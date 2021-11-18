18.11.2021 11:40 Виталий Хиневич
Ужасное ДТП на улице Одесской в Харькове: стало известно о состоянии здоровья потерпевших
У одного из пострадавших в автомобильной катастрофе останавливалось сердце.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на издание Newsroom.
Отмечается, что житель Харькова Михаил Баранов, который в момент ДТП с участием Николая Харьковского находился в его машине, получил травмы.
Михаил сидел на заднем сиденье автомобиля Infinity, в момент столкновения он получил серьезные травмы, также у него останавливалось сердце, но медики смогли спасти ему жизнь.
Мария Кожокина, сестра пострадавшего Михаила, поведала, что ее брат провел в больнице 3 недели. На лечение было потрачено более 7 тысяч долларов.
На данный момент парня уже выписали из больницы.
Кроме этого, родственница Михаила сообщила, что ее брата и еще одного пострадавшего неоднократно допрашивали следователи, однако ни один из них не помнит дня смертельной аварии.
Напомним, ужасное ДТП
в Харькове произошло вечером, 26 октября на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости