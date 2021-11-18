18.11.2021 11:25 Евгений Клочко

В Харькове отключат отопление в двух спальных районах: адреса

Отопление и горячее водоснабжение будет отсутствовать в двух районах Харькова до 21:00 19 ноября.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ, с 00:00 до 21:00 19 ноября будет отсутствовать отопление в Немышлянском районе и горячее водоснабжение и тепло в части Индустриального района Харькова.

В Немышлянском районе будет отключено отопление в 334 жилых домах, 6 детских садах, 6 медучреждениях, а также будет отсутствовать горячая вода в 279 жилых домах, 7 дошкольных учреждениях, 9 школах и 5 лечебных учреждениях ограниченных:

пр. Московский

ул. Мельникова

ул. Ощепкова

пер. Стадионный

ул. Танкопия

ул. Харьковских Дивизий

ул. Богдана Хмельницкого

пр. Григоренко.

В Индустриальном районе без горячей воды и отопления останутся 29 жилых дома, 1 детский сад ограниченные:

ул. Северина Потоцкого

пер. Северина Потоцкого

пр. Александровский.



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По информации коммунальщиков, причиной отключения станут ремонтные работы, проводимые КП ХТС на тепломагистрали ТМ-95 по бульвару Юрьева, 15, для устранения дефекта.

Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».