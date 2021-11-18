    
Главная Новости Харькова ЖКХ В Харькове отключат отопление в двух спальных районах: адреса
18.11.2021  11:25   Евгений Клочко

В Харькове отключат отопление в двух спальных районах: адреса

Отопление и горячее водоснабжение будет отсутствовать в двух районах Харькова до 21:00 19 ноября.


РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ, с 00:00 до 21:00 19 ноября будет отсутствовать отопление в Немышлянском районе и горячее водоснабжение и тепло в части Индустриального района Харькова.

В Немышлянском районе будет отключено отопление в 334 жилых домах, 6 детских садах, 6 медучреждениях, а также будет отсутствовать горячая вода в 279 жилых домах, 7 дошкольных учреждениях, 9 школах и 5 лечебных учреждениях ограниченных:

  • пр. Московский
  • ул. Мельникова
  • ул. Ощепкова
  • пер. Стадионный
  • ул. Танкопия
  • ул. Харьковских Дивизий
  • ул. Богдана Хмельницкого
  • пр. Григоренко.

В Индустриальном районе без горячей воды и отопления останутся 29 жилых дома, 1 детский сад ограниченные:

  • ул. Северина Потоцкого
  • пер. Северина Потоцкого
  • пр. Александровский.


Читайте также: В Харькове впервые применили инновационный метод замены сетей тепломагистрали

По информации коммунальщиков, причиной отключения станут ремонтные работы, проводимые КП ХТС на  тепломагистрали ТМ-95 по бульвару Юрьева, 15, для устранения дефекта.

Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».

 
Источник:   ХТС
 Тэги:  отопление, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.11 ЖКХ Как украинцам экономить деньги в отопительный сезон 13.11 ЖКХ В Харькове отключат отопление в одном из спальных районов: подробности 13.11 ЖКХ На отоплении можно сэкономить: как можно платить меньше в отопительный сезон
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 