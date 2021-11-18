В Харькове отключат отопление в двух спальных районах: адреса

Отопление и горячее водоснабжение будет отсутствовать в двух районах Харькова до 21:00 19 ноября.
Как сообщает РЕДПОСТ, с 00:00 до 21:00 19 ноября будет отсутствовать отопление в Немышлянском районе и горячее водоснабжение и тепло в части Индустриального района Харькова.
В Немышлянском районе будет отключено отопление в 334 жилых домах, 6 детских садах, 6 медучреждениях, а также будет отсутствовать горячая вода в 279 жилых домах, 7 дошкольных учреждениях, 9 школах и 5 лечебных учреждениях ограниченных:
В Индустриальном районе без горячей воды и отопления останутся 29 жилых дома, 1 детский сад ограниченные:
Читайте также: В Харькове впервые применили инновационный метод замены сетей тепломагистрали
По информации коммунальщиков, причиной отключения станут ремонтные работы, проводимые КП ХТС на тепломагистрали ТМ-95 по бульвару Юрьева, 15, для устранения дефекта.
Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».
Комментариев: 0
Обострится конкуренция в любых сферах жизни. Чтобы реализовать предоставленные возможности, сосредоточьтесь на достижении своих целей, а не на выяснении того, кто главней.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без осадков.
Ежегодно в третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения. Этот День был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году.
влажность:
давление:
ветер: