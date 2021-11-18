18.11.2021 11:10 Рита Парфенова

Ночная стрельба в метро: подробности от прокуратуры (фото)

Поздним вечером 17 ноября на станции метро «Госпром» имел место конфликт со стрельбой.



khar.gp.gov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ, проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту ночной стрельбы в метрополитене.



Конфликт возник около одиннадцати часов вечера 17 ноября в вагоне метро на Алексеевской линии. Бывший сотрудник налоговой полиции сделал замечание группе молодежи о неправильном ношении маски. Компания студентов на замечание отреагировала агрессивно, стали нецензурно ругаться. Когда спорщики вышли на платформу станции метро «Госпром», завязалась драка, молодежь стала толкать и бить мужчину. В ответ мужчина достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов

в воздух, а затем ранил в ногу одного из студентов. 23-летний парень получил травму стопы. Ему амбулаторно оказали медпомощь, от госпитализации он отказался.





Прибыв на вызов, правоохранители обнаружили 44-летнего мужчину с травматическим пистолетом на улице возле станции метро. Бывший сотрудник налоговой полиции ГУ ГНС в Харьковской области объяснил свои действия необходимой самообороной.

В отношении него начато досудебное расследование по факту хулиганства (ч. 1 ст. 296 УК Украины). Санкция статьи предусматривает штраф от 17 до 34 тысяч гривен или арест на срок до полугода или ограничение свободы до пяти лет.

Напомним, ночью 13 сентября на улице Беркоса стреляли в 62-летнего экспедитора. Как выяснилось, около часа ночи мужчина вышел на улицу Беркоса и ждал служебный автомобиль. В это время к нему подъехала неизвестная машина, водитель которой совершил несколько выстрелов из пистолета в его сторону. После этого машина уехала. Стрелявшего полицейские установили на следующий день. Им оказался 34-летний харьковчанин, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений и причинение телесных повреждений. По данному факту следователем возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

