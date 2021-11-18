18.11.2021 11:00 Виталий Хиневич

"Штрафуют" скорые помощи: украинские медики жалуются на «письма счастья»

В информационном пространстве страны появилась информация, что на кареты скорой помощи выписывают штрафы за нарушения ПДД.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий разъяснил ключевые моменты, касающиеся штрафных санкций за нарушения ПДД бригадами скорой помощи.

Алексей Белошицкий сообщил, что система видеофиксации нарушений правил дорожного движения фиксирует все нарушения транспортных средств автоматически.

Полиции не имеет никаких списков, которые позволили бы исключить транспортные средства из штрафных списков.

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В это же время, машины скорой помощи имеют право отступать от некоторых пунктов правил дорожного движения, кроме сигналов регулировщика.

Если карета скорой помощи двигается с включенным проблесковым маячком, то штрафные санкции не применяются. Бывают случаи, когда спецсигнал не виден на камере, тогда руководитель юридической службы, на которого зарегистрирован транспорт скорой помощи, может обратиться с заявлением об обжаловании такого постановления и такое постановление будет отменено.

«Отмечу, что такие заявления к нам поступали. По результатам рассмотрения постановления упраздняются. И будут упраздняться. Сейчас у нас есть 49 отмененных постановлений. 29 раз к нам обратились от медицинских учреждений, а другие мы обнаружили самостоятельно. Эта процедура предусмотрена статьями 287-296 Кодекса Украины об административных правонарушениях», - подчеркнул Алексей Белошицкий.

В это же время, уже инициировано создание специальных государственных номерных знаков для машин скорой помощи.

Напомним, в Харькове произошло ДТП с каретой скорой помощи . Водитель микроавтобуса ГАЗ не пропустил автомобиль Peugeot скорой помощи, чем нарушил п. 3.1 ПДД Украины, вследствие чего автомобили столкнулись и получили механические повреждения.