В Харькове произошло ДТП с каретой скорой помощи (фото)

К счастью, дорожно-транспортное происшествие обошлось без пострадавших.
Подробности автомобильной аварии с каретой скорой помощи в Харькове РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
Столкновение произошло около половины четвертого дня в районе дома 297 по Московскому проспекту.
Водитель микроавтобуса ГАЗ не пропустил автомобиль Peugeot скорой помощи, чем нарушил п. 3.1 ПДД Украины, вследствие чего автомобили столкнулись и получили механические повреждения.
Пострадавших в результате ДТП нет. Патрульные выписали водителю «газели» ГАЗ административный протокол по ст. 124 КУоАП. Его вину определит суд, куда передадут материалы ДТП.
Напомним, 19 октября в Харькове произошло два ДТП с участием автомобилей скорой помощи. Так, после полудня на улице Достоевского в аварию попала скорая помощь, столкнувшаяся с легковым автомобилем.
Комментариев: 0
Эмоционально яркий день – нужно быть готовым к неожиданностям и вовремя гасить конфликты. Возможны новые знакомства, в том числе романтические.
Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Харькове погода будет пасмурной. Без осадков.
Сегодня отмечаются Дни повара, авиадиспетчера и борьбы с заболеванием раком молочной железы.
влажность:
давление:
ветер: