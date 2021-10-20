20.10.2021 11:38 Рита Парфенова

В Харькове произошло ДТП с каретой скорой помощи (фото)

К счастью, дорожно-транспортное происшествие обошлось без пострадавших.





Подробности автомобильной аварии с каретой скорой помощи в Харькове РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.



Столкновение произошло около половины четвертого дня в районе дома 297 по Московскому проспекту.



Водитель микроавтобуса ГАЗ не пропустил автомобиль Peugeot скорой помощи, чем нарушил п. 3.1 ПДД Украины, вследствие чего автомобили столкнулись и получили механические повреждения.



Пострадавших в результате ДТП нет. Патрульные выписали водителю «газели» ГАЗ административный протокол по ст. 124 КУоАП. Его вину определит суд, куда передадут материалы ДТП.



Напомним, 19 октября в Харькове произошло два ДТП с участием автомобилей скорой помощи. Так, после полудня на улице Достоевского в аварию попала скорая помощь, столкнувшаяся с легковым автомобилем.



