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20.10.2021  11:38   Рита Парфенова

В Харькове произошло ДТП с каретой скорой помощи (фото)

К счастью, дорожно-транспортное происшествие обошлось без пострадавших.

ДТП Харьков: скорая помощь попала в аварию на Московском проспекте

Подробности автомобильной аварии с каретой скорой помощи в Харькове РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Столкновение произошло около половины четвертого дня в районе дома 297 по Московскому проспекту.

Водитель микроавтобуса ГАЗ не пропустил автомобиль Peugeot скорой помощи, чем нарушил п. 3.1 ПДД Украины, вследствие чего автомобили столкнулись и получили механические повреждения.

Пострадавших в результате ДТП нет. Патрульные выписали водителю «газели» ГАЗ административный протокол по ст. 124 КУоАП. Его вину определит суд, куда передадут материалы ДТП.

Напомним, 19 октября в Харькове произошло два ДТП с участием автомобилей скорой помощи. Так, после полудня на улице Достоевского в аварию попала скорая помощь, столкнувшаяся с легковым автомобилем.

ДТП Харьков: скорая помощь попала в аварию на Московском проспекте

Тэги:  дтп, харьков
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