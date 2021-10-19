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19.10.2021  16:13   

ДТП: В Харькове скорая помощь попала в аварию

О столкновении в Харькове сообщают очевидцы.

ДТП Харьков: На улице Достоевского в аварию попала скорая помощь
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. ДТП произошло на улице Достоевского.
 
 
По предварительной информации здесь в аварию попала скорая помощь, столкнувшаяся с легковым автомобилем. Подробностей о причинах аварии и постарваших в ней нет. 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что скорая помощь попала в ДТП на Холодной Горе. На Полтавском Шляхе, 177 столкнулись автомобиль скорой помощи Peugeot и легковушка KIA Sorento. Авария произошла в половине седьмого утра. От удара легковушка перевернулась. У автомобиля скорой помощи смята передняя часть.
 

 

Тэги:  дтп, скорая помощь, харьков, авария
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