19.10.2021 16:13
ДТП: В Харькове скорая помощь попала в аварию
О столкновении в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. ДТП произошло на улице Достоевского.
По предварительной информации здесь в аварию попала скорая помощь, столкнувшаяся с легковым автомобилем. Подробностей о причинах аварии и постарваших в ней нет.
Напомним, ранее мы писали о том, что скорая помощь попала в ДТП
на Холодной Горе. На Полтавском Шляхе, 177 столкнулись автомобиль скорой помощи Peugeot и легковушка KIA Sorento. Авария произошла в половине седьмого утра. От удара легковушка перевернулась. У автомобиля скорой помощи смята передняя часть.
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