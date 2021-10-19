19.10.2021 16:10 Виталий Хиневич

Напал на COVID-отделение: больницу на Харьковщине взяли под охрану

В Купянском районе мужчина своими действиями нанес ущерб медицинскому учреждению.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление руководителя Купянского территориального медицинского объединения Евгения Синько.

По его словам, гражданин 15 октября текущего года в селе Ковшаровка разбил окна в медицинском учреждении, разбросал баллоны с кислородом, перевернул мебель и повредил медицинское оборудование.

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На основании данного факта, руководство больницы обратилось в правоохранительные органы.

Также отмечается, что с 19 октября сотрудники патрульной полиции будут выполнять дежурства, с целью обеспечения правопорядка и для безопасности пациентов.

Напомним, ранее в Харькова неизвестные намерено нанесли повреждения автомобилю "скорой" помощи.