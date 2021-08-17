Скорая помощь попала в ДТП на Холодной Горе (видео, фото)

Официальная информация уточняется.
На Полтавском Шляхе столкнулись автомобиль скорой помощи Peugeot и легковушка KIA Sorento сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
Авария произошла в половине седьмого утра на улице Полтавский Шлях, 177 в Харькове.
По словам очевидцев, KIA не уступила дорогу спецтранспорту.
От удара легковушка перевернулась. У автомобиля скорой помощи смята передняя часть.
В аварии пострадали два пассажира автомобиля Peugeot. Медики госпитализировали их в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативна группа.
Из-за аварии на улице Полтавский Шлях образовалась автомобильная пробка со стороны Песочина.
Напомним, 16 августа на улице Роганской 31-летний водитель микроавтобуса «Volkswagen Transporter» сбил девушку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. В результате аварии женщина 1985 года рождения от полученных травм погибла на месте.
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