17.08.2021 08:19 Рита Парфенова

Скорая помощь попала в ДТП на Холодной Горе (видео, фото)

Официальная информация уточняется.

На Полтавском Шляхе столкнулись автомобиль скорой помощи Peugeot и легковушка KIA Sorento сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Авария произошла в половине седьмого утра на улице Полтавский Шлях, 177 в Харькове.

По словам очевидцев, KIA не уступила дорогу спецтранспорту.

От удара легковушка перевернулась. У автомобиля скорой помощи смята передняя часть.

В аварии пострадали два пассажира автомобиля Peugeot. Медики госпитализировали их в больницу.



Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативна группа.

Из-за аварии на улице Полтавский Шлях образовалась автомобильная пробка со стороны Песочина.

Напомним, 16 августа на улице Роганской 31-летний водитель микроавтобуса «Volkswagen Transporter» сбил девушку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. В результате аварии женщина 1985 года рождения от полученных травм погибла на месте.