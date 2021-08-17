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17.08.2021  08:53   Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 17 августа. Список адресов

В части домов четырех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение воды в Харькове 17 августа. Список адресов

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:
ул. Старошишковская, 9 (п. №3), 9-а до 20:00 17 августа;
пр. Жуковского, 3 (п. №1) до 20:00 18 августа.

Московский район:
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 44-а (п. №5, стояк), пр. Тракторостроителей, 77 (п. №7), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 24-а (п. №1, стояк) до 20:00 17 августа.

Новобаварский район:
пр. Ново-Баварский (Ильича), 103-а (п. №2, спаренный стояк), ул. Академика Богомольца, 7 (п. №1) до 20:00 17 августа.

Шевченковский район:
пр. Победы, 73-а (стояк), ул. Деревянко, 11 (п. №2, стояк), ул. Шатиловская (Ленина), 41 (п. №1), пр. Победы, 64 (п. №11) до 20:00 17 августа.

Напомним, 16 августа в девяти районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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