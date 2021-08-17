Аварийное отключение воды в Харькове 17 августа. Список адресов

В части домов четырех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Киевский район:
ул. Старошишковская, 9 (п. №3), 9-а до 20:00 17 августа;
пр. Жуковского, 3 (п. №1) до 20:00 18 августа.
Московский район:
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 44-а (п. №5, стояк), пр. Тракторостроителей, 77 (п. №7), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 24-а (п. №1, стояк) до 20:00 17 августа.
Новобаварский район:
пр. Ново-Баварский (Ильича), 103-а (п. №2, спаренный стояк), ул. Академика Богомольца, 7 (п. №1) до 20:00 17 августа.
Шевченковский район:
пр. Победы, 73-а (стояк), ул. Деревянко, 11 (п. №2, стояк), ул. Шатиловская (Ленина), 41 (п. №1), пр. Победы, 64 (п. №11) до 20:00 17 августа.
Напомним, 16 августа в девяти районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
Пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности). Увы, звезды будут склонять к хаосу и в мыслях, и делах, и в общении.
Чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Харькове опять прояснится.
Сегодня, 17 августа, отмечается День секонд-хенда.
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