Что происходит на улицах Харькова по утрам (фото)

С рассветом на харьковские улицы выходят коммунальщики.
Каждое утро Харьков убирают для удобства харьковчан. Это та небольшая часть работы, которую делают в городе, чтобы он был чистым и уютным, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
С утра подметают улицы, меняют мусорные пакеты и и приводят в порядок клумбы, убирая сорняки и листья, а также поливая растения.
А в саду Шевченко и вовсе высаживают новые цветы.
Харьков - один из самых чистых городов Украины благодаря людям, которые в нем работают.
Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, как коммунальщики наводят красоту в парке Горького.
Пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности). Увы, звезды будут склонять к хаосу и в мыслях, и делах, и в общении.
Чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Харькове опять прояснится.
Сегодня, 17 августа, отмечается День секонд-хенда.
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