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17.08.2021  09:10   

Что происходит на улицах Харькова по утрам (фото)

С рассветом на харьковские улицы выходят коммунальщики.

Каждое утро Харьков убирают для удобства харьковчан

Каждое утро Харьков убирают для удобства харьковчан. Это та небольшая часть работы, которую делают в городе, чтобы он был чистым и уютным, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

С утра подметают улицы, меняют мусорные пакеты и и приводят в порядок клумбы, убирая сорняки и листья, а также поливая растения.

А в саду Шевченко и вовсе высаживают новые цветы.

Харьков - один из самых чистых городов Украины благодаря людям, которые в нем работают.

Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, как коммунальщики наводят красоту в парке Горького.

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Тэги:  благоустройство, харьков
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