В Харькове поздравили с днем рождения известного эндокринолога Юрия Караченцева

17 августа отмечает день рождения Почетного гражданина города Харькова, доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента НАМНУ, директора Института проблем эндокринной патологии им. В. Я. Данилевского.
С днем рождения Юрия Караченцева поздравил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.
«Вы завоевали заслуженный авторитет как известный ученый, которому принадлежат труды первостепенного значения в области хирургической эндокринологии, как человек, посвятивший себя великому делу.
Пусть Ваши самоотверженный труд, научный потенциал и высокий профессионализм помогают в дальнейшей Вашей благородной деятельности. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, неиссякаемой жизненной энергии и успехов!» - говорится в поздравлении.
Справка. Юрий Караченцев родился в 1957 году в Харькове. В 1980 году окончил Харьковский медицинский институт. С тех пор работает в Институте проблем эндокринной патологии НАМНУ.
В 1992-1999 годах - заведующий хирургическим отделением, с 1999 года - директор. Одновременно с 2002 года - заведующий кафедрой эндокринологии и детской эндокринологии Харьковской медицинской академии последипломного образования.
С 2002 года - главный редактор журнала «Проблемы эндокринной патологии».
Разработал способы субоперационной оценки степени выраженности лимфоидной инфильтрации щитовидной железы, хирургического лечения хронического аутоиммунного тиреоидита с применением интраоперационного мультифокального дозированного криовоздействия.
Ранее мы писали, что исполняющий обязанности Харьковского городского головы 14 августа поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, одиннадцатикратного чемпиона мира по плаванию и восьмикратного паралимпийского чемпиона Максима Вераксу.
Пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности). Увы, звезды будут склонять к хаосу и в мыслях, и делах, и в общении.
Чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Харькове опять прояснится.
Сегодня, 17 августа, отмечается День секонд-хенда.
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