17.08.2021 09:54 Рита Парфенова

В Харькове поздравили с днем рождения известного эндокринолога Юрия Караченцева

17 августа отмечает день рождения Почетного гражданина города Харькова, доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента НАМНУ, директора Института проблем эндокринной патологии им. В. Я. Данилевского.

С днем рождения Юрия Караченцева поздравил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

«Вы завоевали заслуженный авторитет как известный ученый, которому принадлежат труды первостепенного значения в области хирургической эндокринологии, как человек, посвятивший себя великому делу.



Пусть Ваши самоотверженный труд, научный потенциал и высокий профессионализм помогают в дальнейшей Вашей благородной деятельности. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, неиссякаемой жизненной энергии и успехов!» - говорится в поздравлении.

Справка. Юрий Караченцев родился в 1957 году в Харькове. В 1980 году окончил Харьковский медицинский институт. С тех пор работает в Институте проблем эндокринной патологии НАМНУ.



В 1992-1999 годах - заведующий хирургическим отделением, с 1999 года - директор. Одновременно с 2002 года - заведующий кафедрой эндокринологии и детской эндокринологии Харьковской медицинской академии последипломного образования.



С 2002 года - главный редактор журнала «Проблемы эндокринной патологии».



Разработал способы субоперационной оценки степени выраженности лимфоидной инфильтрации щитовидной железы, хирургического лечения хронического аутоиммунного тиреоидита с применением интраоперационного мультифокального дозированного криовоздействия.

Ранее мы писали, что исполняющий обязанности Харьковского городского головы 14 августа поздравил с днем ​​рождения Почетного гражданина города Харькова, одиннадцатикратного чемпиона мира по плаванию и восьмикратного паралимпийского чемпиона Максима Вераксу.