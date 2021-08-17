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17.08.2021  09:54   Рита Парфенова

В Харькове поздравили с днем рождения известного эндокринолога Юрия Караченцева

17 августа отмечает день рождения Почетного гражданина города Харькова, доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента НАМНУ, директора Института проблем эндокринной патологии им. В. Я. Данилевского.

Директора Института проблем эндокринной патологии Юрий Караченцев отмечаерт день рождения

С днем рождения Юрия Караченцева поздравил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

«Вы завоевали заслуженный авторитет как известный ученый, которому принадлежат труды первостепенного значения в области хирургической эндокринологии, как человек, посвятивший себя великому делу.

Пусть Ваши самоотверженный труд, научный потенциал и высокий профессионализм помогают в дальнейшей Вашей благородной деятельности. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, неиссякаемой жизненной энергии и успехов!» - говорится в поздравлении.

Справка. Юрий Караченцев родился в 1957 году в Харькове. В 1980 году окончил Харьковский медицинский институт. С тех пор работает в Институте проблем эндокринной патологии НАМНУ.

В 1992-1999 годах - заведующий хирургическим отделением, с 1999 года - директор. Одновременно с 2002 года - заведующий кафедрой эндокринологии и детской эндокринологии Харьковской медицинской академии последипломного образования.

С 2002 года - главный редактор журнала «Проблемы эндокринной патологии».

Разработал способы субоперационной оценки степени выраженности лимфоидной инфильтрации щитовидной железы, хирургического лечения хронического аутоиммунного тиреоидита с применением интраоперационного мультифокального дозированного криовоздействия.

Ранее мы писали, что исполняющий обязанности Харьковского городского головы 14 августа поздравил с днем ​​рождения Почетного гражданина города Харькова, одиннадцатикратного чемпиона мира по плаванию и восьмикратного паралимпийского чемпиона Максима Вераксу.

 
Источник:   ХГС
 Тэги:  день рождения, харьков
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