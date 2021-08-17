Топовые зимние шины 2021-2022 года: доступны в "Эпицентре" с октября

«Эпицентр» не перестает удивлять своих покупателей новым ассортиментом товаров и доступными ценами. В этот раз, все внимание на себя перевела зимняя резина.
Ведь понижение температуры уже не за горами, и сейчас самое время приобрести новый комплект зимних шин. Тем более, что гипермаркет «Эпицентр» пополнил свой каталог в выбранной категории новинками 2021-2022 года. В ассортименте зимняя резина не только на легковые, а также на грузовые автомобили. Ведущие мировые бренды, а также бюджетные модели, выбор огромный, где каждый сможет найти нужный товар.
Представляем вашему вниманию топ-5 самых ожидаемых зимних шин этого сезона.
Украинский бренд PREMIORRI полюбился многим автомобилистам, поскольку ассоциируется он с высоким качеством и доступной ценой. Покрышка Z PLUS отличается плотной ламелизацией протектора, что обеспечивает надежное сцепление на снегу и льду.
Шипованная модель Южнокорейского производителя, которая чудесно справляется с аквапланированием и устойчива на ледяном покрове.
Представленная модель в 2021 году резина не боится даже самых лютых морозов, благодаря составу своей резиновой смеси, она всегда остается эластичной и мягкой. А из-за уникального дизайна протектора, прорези которого направлены в разные стороны и присутствуют каналы для отвода воды, торможение и маневрирование – легкое и безопасное.
Резина премиум класса, которую выбирают даже для скандинавских гонок. Поскольку, она демонстрирует высокий уровень управляемости на льду, снегу и даже на слякотной дороге, а также имеет короткий тормозной путь и низкий уровень шума.
Шипованная резина для внедорожника, асимметрический рисунок протектора придает устойчивость и хорошую управляемость на дорожных покрытиях любого типа.
Грамотно подобранные свойства в каждой покрышке, отличаются высоким уровнем качества. Но при этом, не стоит забывать, что даже самые лучшие шины имеют определенный срок эксплуатации, в среднем это 2-3 сезона.
Интернет-магазин «Эпицентр» предоставляет возможность купить современную резину по доступной цене. Также, он проводит скидки и распродажи на определенные товары и раздает крутой кэшбэк. Упустить такую возможность просто непростительно, поэтому рекомендуем оформить заказ, как можно быстрее, ведь количество товара ограниченно.
Комментариев: 0
Пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности). Увы, звезды будут склонять к хаосу и в мыслях, и делах, и в общении.
Чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Харькове опять прояснится.
Сегодня, 17 августа, отмечается День секонд-хенда.
влажность:
давление:
ветер: