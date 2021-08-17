17.08.2021 10:07

Топовые зимние шины 2021-2022 года: доступны в "Эпицентре" с октября

«Эпицентр» не перестает удивлять своих покупателей новым ассортиментом товаров и доступными ценами. В этот раз, все внимание на себя перевела зимняя резина.

Ведь понижение температуры уже не за горами, и сейчас самое время приобрести новый комплект зимних шин. Тем более, что гипермаркет «Эпицентр» пополнил свой каталог в выбранной категории новинками 2021-2022 года. В ассортименте зимняя резина не только на легковые, а также на грузовые автомобили. Ведущие мировые бренды, а также бюджетные модели, выбор огромный, где каждый сможет найти нужный товар.

Представляем вашему вниманию топ-5 самых ожидаемых зимних шин этого сезона.

Шина PREMIORRI VIAMAGGIORE Z PLUS нешипованная зима

Украинский бренд PREMIORRI полюбился многим автомобилистам, поскольку ассоциируется он с высоким качеством и доступной ценой. Покрышка Z PLUS отличается плотной ламелизацией протектора, что обеспечивает надежное сцепление на снегу и льду.

Шина Hankook W429 XL под шип зима

Шипованная модель Южнокорейского производителя, которая чудесно справляется с аквапланированием и устойчива на ледяном покрове.

Шина Marshal WINTERCRAFT ICE WI-31 под шип зима

Представленная модель в 2021 году резина не боится даже самых лютых морозов, благодаря составу своей резиновой смеси, она всегда остается эластичной и мягкой. А из-за уникального дизайна протектора, прорези которого направлены в разные стороны и присутствуют каналы для отвода воды, торможение и маневрирование – легкое и безопасное.

Шина Continental VikingContact 7 215/55 R16 97T

Резина премиум класса, которую выбирают даже для скандинавских гонок. Поскольку, она демонстрирует высокий уровень управляемости на льду, снегу и даже на слякотной дороге, а также имеет короткий тормозной путь и низкий уровень шума.

Шина Nokian NORDMAN 7 SUV 205/70 R15 100T шип

Шипованная резина для внедорожника, асимметрический рисунок протектора придает устойчивость и хорошую управляемость на дорожных покрытиях любого типа.



Грамотно подобранные свойства в каждой покрышке, отличаются высоким уровнем качества. Но при этом, не стоит забывать, что даже самые лучшие шины имеют определенный срок эксплуатации, в среднем это 2-3 сезона.

Интернет-магазин «Эпицентр» предоставляет возможность купить современную резину по доступной цене. Также, он проводит скидки и распродажи на определенные товары и раздает крутой кэшбэк. Упустить такую возможность просто непростительно, поэтому рекомендуем оформить заказ, как можно быстрее, ведь количество товара ограниченно.