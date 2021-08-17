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17.08.2021  10:27   Рита Парфенова

Пожар на Салтовке: в квартире пылал диван (фото)

Во время тущения пожара спасатели эвакуировали пять жильцов пятиэтажки.

Пожар в пятиэтажке на улице Валентиновской, 33а днем 16 августа 2021 года. Пожар в пятиэтажке на улице Валентиновской, 33а днем 16 августа 2021 года.

Около пяти часов вечера 16 августа Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилой пятиэтажке по улице Валентиновской, 33а, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома горелл диван, другая мебель и домашние вещи на площади около 4 кв.м.

В результате распространения дыма на верхние этажи возникла угроза их жителям. Поэтому пожарные организовали эвакуацию 5-ти человек на свежий воздух.

Две бригады пожарных локализовали огонь в течение 20 минут, и к шести часим вечера пожар был полностью потушен.

Причина его возникновения и ущерб устанавливаются.

Напомним, 15 августа в Холодногорском районе Харькова пожарные спасли жилой дом от возгорания.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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