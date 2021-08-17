Пожар на Салтовке: в квартире пылал диван (фото)

Во время тущения пожара спасатели эвакуировали пять жильцов пятиэтажки.
Около пяти часов вечера 16 августа Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилой пятиэтажке по улице Валентиновской, 33а, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
В квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома горелл диван, другая мебель и домашние вещи на площади около 4 кв.м.
В результате распространения дыма на верхние этажи возникла угроза их жителям. Поэтому пожарные организовали эвакуацию 5-ти человек на свежий воздух.
Две бригады пожарных локализовали огонь в течение 20 минут, и к шести часим вечера пожар был полностью потушен.
Причина его возникновения и ущерб устанавливаются.
Напомним, 15 августа в Холодногорском районе Харькова пожарные спасли жилой дом от возгорания.
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Пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности). Увы, звезды будут склонять к хаосу и в мыслях, и делах, и в общении.
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