17.08.2021 10:27 Рита Парфенова

Пожар на Салтовке: в квартире пылал диван (фото)

Во время тущения пожара спасатели эвакуировали пять жильцов пятиэтажки.

Около пяти часов вечера 16 августа Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилой пятиэтажке по улице Валентиновской, 33а, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.



В квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома горелл диван, другая мебель и домашние вещи на площади около 4 кв.м.

В результате распространения дыма на верхние этажи возникла угроза их жителям. Поэтому пожарные организовали эвакуацию 5-ти человек на свежий воздух.

Две бригады пожарных локализовали огонь в течение 20 минут, и к шести часим вечера пожар был полностью потушен.



Причина его возникновения и ущерб устанавливаются.

Напомним, 15 августа в Холодногорском районе Харькова пожарные спасли жилой дом от возгорания.