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11.08.2021  17:59   

Харьков становится все чище и комфортнее (фото)

Поддерживать красоту Харькова помогают наши трудолюбивые и прекрасные харьковчане.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ. Ничто в городе не становится красивым просто так. Кто стоит за этим? Рабочие, которое каждый день красят, убирают, подметают, реставрируют. 
 
Так сейчас красится ограда вокруг парка Горького, несмотря на жаркий летний день. 
 
На Сумской проходит реставрация здания. Кстати, движение пешеходов немного усложнено, но все еще функционирует. 
 
А в саду Шевченко чистят центральный фонтан, чтобы после он снова танцевал под музыку, звучащую из колонок. 
 
И это лишь малая часть всего, что делают каждый день в Харькове. Разве наш город не лучший?
 
 
 
Тэги:  благоустройство, комфорт, харьков
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