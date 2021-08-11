Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Застрелил собаку при детях: в Харькове сообщили о подозрении неадеквату
11.08.2021  17:38   Дмитрий Колоней

Застрелил собаку при детях: в Харькове сообщили о подозрении неадеквату

В Харькове светит до восьми лет мужчине, застрелившему собаку.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя окружной прокуратуры Сергея Сотника,  расследование установило, что в конце мая 2021 39-летний мужчина, ехавший на авто в Немышлянском районе, увидел 11-летнюю девушку и 13-летнего мальчика, игравших с собакой.
 
Мужчина, сказав детям, что хочет сам поиграть с животным, достал из машины пневматическую винтовку и застрелил собаку на глазах у несовершеннолетних.
 
Неадеквату светит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
 
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
 
Напомним, ранее мы писали о вынесенном приговоре извергу, забившему до смерти собаку.
Тэги:  расправа, стрельба, харьков, убийство, смерть, насилие, жестокое обращение
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