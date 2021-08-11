11.08.2021 17:33

Скульптор раскрыл секрет создания мемориальной доски Геннадию Кернесу

Уже известно, что торжественное открытие мемориальной доски Геннадию Кернесу состоится в День города. И всем харьковчанам интересно, как она будет выглядеть. С этой целью журналисты РЕДПОСТ встретились со скульптором и узнали все подробности создания.

Отлитая из бронзы мемориальная доска весит 80 кг. Ее длина - 1,25 метра, высота - 70 сантиметров. Установлена она будет высоко, однако ее размеры позволят рассмотреть все, что изображено, говорит автор, скульптор Александр Ридный. Сам памятный знак сделано таким образом, что несколько плоскостей направлены навстречу друг другу, создавая эффект врезки в стену городского совета, тем самым гармонично сочетаясь с самим зданием.

По словам скульптора, доска состоит из трех частей - портретной, иллюстративной и шрифтовой. Портретная - это горельеф Геннадия Кернеса, иллюстративная - коллаж из различных объектов, в которых он принимал участие непосредственно, которые он создавал.

"Идея была такая - мы придумали, так формально, это Сумская, от парка Горького идёшь - и объекты возникают. К "Стрелке" спускаешься, последний мостик там. Но они менялись. Менялись объекты, потому что был например фонтан, который на площади Свободы, но он в общем-то не фотогеничный. Струи воды - динамичная вещь, которую трудно воплотить в металл, - отмечает Александр Ридный.

Доска уже изготовлена, но интрига сохраняется. Увидеть, как выглядит памятный знак, можно будет после торжественного открытия, которое состоится 23 августа, в День города.

Напомним, сын Геннадия Кернеса Кирилл пригласил всех харьковчан прийти к зданию городского совета почтить память градоначальника.