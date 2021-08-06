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06.08.2021  10:28   

Кернес пригласил харьковчан на открытие мемориальной доски отцу

Сын Геннадия Кернеса Кирилл пригласил всех харьковчан прийти к зданию городского совета почтить память градоначальника.


Фото: Кирилл Кернес
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на официальную страницу Кирилла Кернеса в Фейсбук.
 
"Все ближе 23 августа, День города Харькова. Именно в этот день мы откроем мемориальную доску моему отцу. Хочу пригласить всех, кто любил и уважал Геннадия Кернеса, всех харьковчан прийти утром к зданию горсовета, почтить память, возложить цветы.
 
Спасибо Александру Ридному – скульптору, который очень точно отобразил на мемориальной табличке характер отца и те знаковые объекты Харькова, которые так много для него значили. Сквер “Стрелка” – одна из первых реконструкций зеленых зон, за которую взялся Геннадий Адольфович. Колесо обозрения – символ парка Горького, лучшего парка Украины. “Летящая Украина”. Станция метро “Победа”.
 
Спасибо депутатам горсовета, которые поддержали решение о присвоении Геннадию Адольфовичу звания Почетного гражданина Харькова. Спасибо Игорю Терехову, который внес это предложение и добился его реализации. На мой взгляд, это заслуженная оценка тому, что отец сделал для нашего города. 
А самое главное – дело, которому Геннадий Кернес посвятил всю свою жизнь, продолжается. Доводятся до логичного результата начатые им проекты. Разрабатываются новые планы, которые, уверен, совпали бы с его представлениями о том, как должен развиваться Харьков. 
 
Отец, мы помним и стремимся соответствовать той высокой планке патриотизма, любви к Харькову, которую ты задал", - говорится в сообщении.
 
Напомним, 14 июля на сессии Харьковского городского совета Геннадию Кернесу присвоили звание Почетного гражданина Харькова посмертно.
 
Также стоит напомнить, что 22 июля была демонтирована мемориальная доска экс-мэру Харькова Геннадию Кернесу, которую незаконно установил депутат горсовета от ОПЗЖ Анатолий Родзинский. Первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак рассказал, что  в мэрию не поступал запрос на установление именно этой мемориальной таблички, следовательно, и официального разрешения на ее установку нет.
 
Тэги:  харьков, кернес
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