06.08.2021 10:28

Кернес пригласил харьковчан на открытие мемориальной доски отцу

Сын Геннадия Кернеса Кирилл пригласил всех харьковчан прийти к зданию городского совета почтить память градоначальника.



Фото: Кирилл Кернес

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на официальную страницу Кирилла Кернеса в Фейсбук.

"Все ближе 23 августа, День города Харькова. Именно в этот день мы откроем мемориальную доску моему отцу. Хочу пригласить всех, кто любил и уважал Геннадия Кернеса, всех харьковчан прийти утром к зданию горсовета, почтить память, возложить цветы.

Спасибо Александру Ридному – скульптору, который очень точно отобразил на мемориальной табличке характер отца и те знаковые объекты Харькова, которые так много для него значили. Сквер “Стрелка” – одна из первых реконструкций зеленых зон, за которую взялся Геннадий Адольфович. Колесо обозрения – символ парка Горького, лучшего парка Украины. “Летящая Украина”. Станция метро “Победа”.

Спасибо депутатам горсовета, которые поддержали решение о присвоении Геннадию Адольфовичу звания Почетного гражданина Харькова. Спасибо Игорю Терехову, который внес это предложение и добился его реализации. На мой взгляд, это заслуженная оценка тому, что отец сделал для нашего города.

А самое главное – дело, которому Геннадий Кернес посвятил всю свою жизнь, продолжается. Доводятся до логичного результата начатые им проекты. Разрабатываются новые планы, которые, уверен, совпали бы с его представлениями о том, как должен развиваться Харьков.

Отец, мы помним и стремимся соответствовать той высокой планке патриотизма, любви к Харькову, которую ты задал", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 июля на сессии Харьковского городского совета Геннадию Кернесу присвоили звание Почетного гражданина Харькова посмертно.

Также стоит напомнить, что 22 июля была демонтирована мемориальная доска экс-мэру Харькова Геннадию Кернесу, которую незаконно установил депутат горсовета от ОПЗЖ Анатолий Родзинский. Первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак рассказал, что в мэрию не поступал запрос на установление именно этой мемориальной таблички, следовательно, и официального разрешения на ее установку нет.